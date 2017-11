Zoido defensa l'actuació dels Mossos a la vaga a Catalunya

Juan Ignacio Zoido defensa els Mossos









El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defensat l'actuació dels Mossos d'Esquadra en coordinació amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional durant la vaga convocada el dimecres a Catalunya, i ha avisat que al centenar de "radicals" identificats "no els sortiran gratis" els seus actes de sabotatge en carreteres i vies ferroviàries.





En una entrevista a TVE, Zoido ha qualificat de "rotund fracàs" la vaga convocada per un sindicat minoritari "amb piquets molt radicalitzats", i s'ha congratulat que hagin "caigut molts mites". En aquest sentit, ha citat que els independentistes no puguin queixar-se de l'actuació policial, ja que, ha assenyalat, "no hi va haver ni un sol lesionat".





Segons el balanç de la jornada, els Mossos amb "alguns suports" de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van portar a terme més de 200 intervencions amb un resultat de més de 100 identificats, cadascuna amb l'aixecament de les seves respectives actes d'actuació policial .





Zoido ha assenyalat que es revisaran les imatges per identificar més persones que van formar part de piquets, i ha advertit: "No els sortirà gratis".





El ministre de l'Interior ha reconegut que hi va haver tres punts on els sabotatges van ser especialment greus: l'AP-7 i les estacions de Sants i de Girona.





En aquests dos últims casos va ser on més temps es va perllongar el sabotatge, cosa que Zoido ha justificat en l'advertència que van realitzar els tècnics i especialistes en seguretat per les "conseqüències inimaginables" que hagués tingut intervenir policialment: "Era molt difícil seguir-los i després pujar-los a les andanes", ha comentat.





Zoido ha criticat l'ús de nens per tallar carreteres i ha recordat que hi va haver més consum elèctric en "un dia transcendental per a Espanya" perquè, a més, el Tribunal Constitucional va anul·lar la declaració unilateral d'independència aprovada pel Parlament i al Parlament de Flandes la declaració d'independència de Catalunya "només va aconseguir el suport dels quatre vots de la ultradreta".