Brussel·les eleva al 3,1% la seva previsió de creixement per a Espanya però alerta dels riscos per Catalunya

Bones previsions econòmiques per a Espanya









La Comissió Europea ha elevat aquest dijous les seves previsions de creixement per a Espanya, que creixerà el 2017 un 3,1% enfront del 2,8% calculat amb anterioritat, mentre que el 2018 es moderarà fins al 2,5%, una dècima més que sense estimació anterior, tot i que ha advertit dels riscos que suposa el desafiament secessionista a Catalunya en el futur.





Brussel·les s'alinea d'aquesta manera el seu pronòstic per a aquest any amb el del Govern espanyol, que també situa en el 3,1%, però és més optimista de cara a 2018, any en què l'Executiu va rebaixar al 2,3% el seu pronòstic per la situació a Catalunya, impacte que xifra en 5.000 milions.





Sobre aquest assumpte, l'executiu comunitari afirma que les reaccions del mercat als "esdeveniments recents a Catalunya" han estat "continguts", però afegeix que hi ha el risc que "futurs esdeveniments puguin tenir un impacte sobre el creixement", la grandària del " no pot ser anticipat en aquest moment ".





El document de la Comissió Europea destaca que "lluny de desaccelerar, com s'esperava a la primavera, l'activitat econòmica va accelerar en el segon trimestre" d'aquest any, amb la demanda domèstica com a "principal motor de creixement".





No obstant això, estima que l'expansió del PIB espanyol es moderarà el 2018 i 2019 - fins al 2,1% - a causa de l'alentiment del consum privat com a conseqüència d'una menor creació d'ocupació, l'absorció de la demanda acumulada i el menor pes de factors que han donat suport l'increment de la renda disponible de les llars, com el preu del petroli.





Brussel·les també destaca que el "fort creixement" de l'economia espanyola segueix reduint el dèficit, que disminuirà fins al 3,1% aquest any, en línia amb l'objectiu pactat a la Unió Europea, i al 2,4% el 2018, dues dècimes superior a la meta acordada. En 2019, el desviament dels comptes públics seguirà caient fins al 1,7%.





A falta d'un pla pressupostari complet per 2018, Brussel·les subratlla que la reducció del dèficit està dirigida per l'increment dels ingressos i les "restricció continuada de la despesa". No obstant això, adverteix que els riscos pressupostaris estan relacionats amb la incertesa sobre el pressupost de 2018 i amb l'impacte que podria provocar un rescat autopistes de peatge.





Pel que fa al deute públic, la nova projecció de Brussel·les preveu que tanqui 2017 al 98,4% del PIB i que es redueixi fins al 96,9% el 2018 i fins al 95,5% el 2019.





En relació a la inflació, l'Executiu comunitari espera que es moderi després del "fort rebot" registrat en la primera meitat de l'any, per acabar 2017 amb un increment mitjà del 2%. Després espera que es redueixi fins al 1,4% el 2018 i s'elevi una dècima el 2019, fins a l'1,5%, per l'estabilització del preu del petroli.