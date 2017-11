El virus de la grip construeix el seu propi orgànul per transportar les molècules

Un estudi del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) en col·laboració amb l'Institut Pasteur, ha identificat com el virus de la grip construeix un orgànul membranós on es dipositen les molècules del genoma del virus, que posteriorment s'acumulen a la membrana plasmàtica de la cèl·lula, on es fabricarien nous virus.





La investigació, que s'ha publicat a 'Nature Comunications', suposa un canvi dràstic en el coneixement de la infecció del virus de la grip i, segons expliquen, pot donar lloc a desenvolupaments de teràpies i fàrmacs per combatre-ho.





Fins al moment, les investigacions apuntaven que el virus de la grip utilitzava uns orgànuls cel·lulars, els coneguts com 'endosomes de reciclatge' amb què transportava les molècules del seu genoma, i partiria des del nucli cel·lular, on es fabriquen, per estendre després cap a la perifèria cel·lular, on es formarien les partícules virals noves.





No obstant això, en aquest estudi en el qual s'han utilitzat tècniques avançades de microscòpia òptica i electrònica, els investigadors han descobert que "el virus de la grip construeix un orgànul membranós a partir de membranes del reticle endoplàsmic (el major orgànul membranós de la cèl·lula ) on es produeixen la síntesi, la modificació de proteïnes i la fabricació de lípids", explica Isabel Fernández, investigadora del CSIC en el Centre Nacional de Biotecnologia.





Els investigadors han detectat que la nova estructura construïda pel virus incorpora a més proteïnes dels endosomes de reciclatge. "A la superfície d'aquestes vesícules de grans dimensions s'adhereixen molècules del genoma del virus que són posteriorment dipositades en la membrana plasmàtica de la cèl·lula per a la fabricació de nous virus", assegura Cristina Risco, investigadora del CSIC en el Centre Nacional de Biotecnologia.





El virus de la grip és un dels patògens més importants que afecten els humans pel fet que els tractaments actuals tenen una eficàcia limitada per la gran capacitat que té el virus per mutar amb facilitat.





No obstant això, gràcies a la troballa, s'ha aconseguit aïllar el orgànul detectat per a la seva caracterització estructural. "Aquest orgànul, denominat vesícula de coberta irregular, pot convertir-se en blanc de nous fàrmacs per combatre el virus de la grip", conclou Fernández.