Podemos estableix una nova gestora en Podem amb Jéssica Albiach i Vicenç Navarro

La candidata a liderar Podem, Jèssica Albiach









El Consell de Coordinació Estatal de Podemos ha format una gestora a Catalunya en la qual figuren Jéssica Albiach i Vicenç Navarro que pilotarà Podem fins que es triï un nou secretari general després de la dimissió dilluns d'Albano Dante Fachin i perfilarà com es materialitza l'acord amb CatComú per concórrer a les eleccions catalanes del 21 de desembre.





Segons ha informat Podem en un comunicat, aquest equip assumirà totes les funcions de direcció política i organitzativa fins a la pròxima Assemblea Ciutadana de Podem, convocada a petició de més de 30 cercles, i està format per Marta Olivan, Leo Lamich, Mar García, Concepción Abellán, Lucas Ferro, Anna Maria Pérez, Yolanda López, Àngel Porté, Teresa Palmer, Jaume Durall, Araceli Viñas, Joaquim Vela, Antoni Pérez, Àlex Guerrero, Natzaret Troya, Carme Font i Inma Montre, a més d'Albiach i Navarro.





Els 19 membres del Consell Ciutadà Català, amb l'exdiputat Joan Giner al capdavant, que van quedar després de la dimissió de Fachin i d'altres vuit membres de l'òrgan van proposar constituir-se com gestora a Catalunya per continuar amb el projecte de Podem, però des de Madrid s'ha constituït una altra llista de noms per conduir al partit de cara a les eleccions del 21D.