El Mobile World Congress demana un clima "estable" per continuar a Barcelona

Assistents del MWC









La GSMA, patronal internacional d'operadors de telefonia mòbil i organitzadora del saló Mobile World Congress (MWC), ha insistit en la necessitat d'un clima "estable i segur" a Catalunya per a la celebració del congrés mundial del mòbil el 2018 i en les pròximes edicions a Barcelona.





Responsables de l'Ajuntament de Barcelona i representants del Govern central van mantenir aquest dimecres una reunió amb el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, en la qual aquest va advertir de la possibilitat de no mantenir el MWC en la seva actual seu a partir de l'edició del 2019 si no es donen suficients condicions d'estabilitat política i social per al seu bon funcionament.





La GSMA ha recordat que la companyia manté un acord amb els seus socis barcelonins perquè el congrés mundial del mòbil segueixi a Barcelona fins al 2023.





Fonts de l'Ajuntament han explicat que a la reunió amb Hoffman va mostrar "inquietud i preocupació per la incertesa", però també va sostenir la seva intenció que el MWC segueixi a Barcelona.





Les mateixes fonts asseguren que la reunió amb l'equip de govern municipal va tenir un to positiu, i l'alcaldessa, Ada Colau, va traslladar als membres de GSMA "confiança plena" en els recursos i capacitats de Barcelona per garantir el normal desenvolupament del congrés, més enllà de la crisi política.