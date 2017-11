La jutge Lamela manté a la presó Junqueras i els set exconsellers

Els empresonats poden presentar recurs d'apel·lació davant la secció de la Sala Penal









La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha rebutjat aquest dijous 9 de novembre els recursos de reforma presentats pels advocats d'Oriol Junqueras i els set exconsellers del Govern -que estan en presó provisional des del 2 de novembre per rebel·lió, sedició i malversació-.





Els empresonats poden presentar ara un recurs d'apel·lació davant la secció de la Sala Penal que revisa les decisions de Lamela.





En ser de reforma dels recursos presentats per les defenses dels exconsellers, era la mateixa titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3 la qual havia de resoldre sobre la petició d'excarceració.





Finalment, Lamela ha rebutjat tots els arguments i els vuit membres del cessat Govern de Puigdemont hauran de seguir a la presó.





A Junqueras i els altres set exconsellers catalans els queda ara la possibilitat de presentar recurs d'apel·lació, el qual serà examinat per la Sala Penal de l'Audiència Nacional, òrgan col·legiat format per diversos magistrats d'aquest tribunal.





LA PRESÓ ELS IMPEDEIX A PARTICIPAR EN EL 21-D





Les defenses dels exconsellers afirmaven en els recursos que la seva estada a la presó preventiva "lesiona irremeiablement el seu dret a la participació política i el del conjunt de la ciutadania a la representació política" en les eleccions autonòmiques que s'han convocat a Catalunya el proper 21 de desembre.





La seva defensa afegia que aquesta situació suposa un "dany reputacional" per a un representant polític en campanya i considerava que no hi pot haver reiteració delictiva perquè amb l'aplicació de l'article 155 ja han estat cessats dels seus càrrecs al Govern.





Així mateix, proposava substituir la mesura de presó incondicional per altres cautelars "menys costoses" com la retirada de passaport, la prohibició de sortir d'Espanya o una fiança econòmica, seguint el que aplicat a Vila.