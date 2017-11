Cospedal rebat a Puigdemont: "Ningú va a la presó per ser independentista"

Cospedal acusa el Puigdemont de mentir.





La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha replicat l'expresident de la Generalitat Carles Puigedmont que "a Espanya ningú va a la presó per pensar diferents o per voler ser independendista".





Així ha deixat clar que la seva situació "complicada" davant la Justícia es deu al fet que ha incomplert "reiteradament" la llei i sentències del Tribunal Constitucional.





"A Espanya no es deté ningú per pensar diferent ia Espanya ningú va a la presó per pensar diferent o per voler ser independendista", ha sostingut la ministra.





"Clarament està faltant a la veritat i clarament està mentint", ha arremès la ministra contra l'expresident català.





Així, sosté que Puigdemont es troba en "una situació complicada en relació amb la Justícia" per haver "utilitzat el seu Govern per perjudicar el dret de tots els catalans per incomplir reiteradament la llei", i "aprovar lleis il·legals".





"Per això hi ha el senyor Puigdemont en una situació complicada, no perquè pensi diferent", ha tancat, ironitzant que, si no fos així, "tots els independentistes per pensar així, estarien a la presó, cosa que és una barbaritat".





PRESOS POLÍTICS





Així, Cospedal ha rebutjat del tot que hi hagi "presos polítics" a Espanya i ha considerat "de justícia" rebatre i negar "la gran fal·làcia" que compta Puigdemont en mitjans de comunicació des de Brussel·les "a tothom" que "a Espanya no es compleixen amb les normes de l'Estat de Dret ".





"Tot i que una mentida es repeteixi mil vegades no es converteix en una realitat", ha subratllat.





"No ha estat rebut per cap autoritat comunitària, cap autoritat del Govern belga i cap autoritat de cap de les regions de Bèlgica", ha recordat.





La ministra de Defensa ha insistit que a Espanya els tribunals "actuen amb la independència que els dóna la Constitució" i decisions judicials com la presó preventiva es prenen "per incomplir la llei".





Cospedal ha deixat clar que quan el poder judicial pren decisions "el poder executiu ni pot ni ha de fer res, però sobretot no pot en un país on la democràcia de veritat existeix i aquest és el cas d'Espanya".