Juncker titlla de "verí" qualsevol nacionalisme que amenaci de dividir Europa

Juncker va acudir a rebre el doctorat honoris causa.





El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha qualificat de "verí" qualsevol nacionalisme que amenaci amb dividr la Unió Europea.





Així, ha expressat que "els nacionalismes són el verí que impedeixen que Europa treballi de manera conjunta" per construir una "esfera mundial".





El luxemburguès ho ha expressat després de rebre el doctorat honoris causa a la Universitat de Salamanca.





"No tenim dret a desfer a nivell nacional i regional un model de coexistència que hem sabut construir, si ho fem, entrarem en deriva".





Així, ha insistit en el seu missatge de "si a Europa, sí a l'Europa de les nacions, sí a l'Europa de les regions, però no a la divisió de les categories nacionals i regionals".





I, en referència a la seva condició de doctor en Dret, Juncker ha afirmat: "la Unió es basa en les regles del dret i, el dia en què no respectem la regla lliurement acceptada, Europa haurà perdut totes les seves oportunitats, no podem jugar amb el dret ".





CITA A UNAMUNO





"Europa també és la capacitat de viure, de treballar de forma conjunta, de sobrepassar les divisions", ha continuat precisament des del Paranimf de la USAL, des del mateix punt des del qual Miguel de Unamuno va dir "no a les divisions, no a l' rebuig a l'altre, no a les dictadures ".





Sobre aquestes paraules que va pronunciar Unamuno, Juncker ha recordat que l'acadèmic basc i exrector de la USAL "va defensar la força de la raó i del dret, en una crida per la unitat espanyola".





Així ho ha assenyalat després de rebre el doctorat en presència, entre altres autoritats, del president del Govern d'Espanya, Mariano Rajoy, i dels ministres Íñigo Méndez de Vigo i Alfonso Dastis.





"Hem passat moltes nits junts en Brusela s amb altres companys, i segurament seguirem passant moltes nits, sempre compartint la mateixa visió d'Europa", ha afegit.