Matança massiva de dofins i caps d'olla a les Illes Fèroe

Activistes de Sea Shepherd Global han publicat imatges del tradicional 'grindadrap' de les Illes Fèroe daneses, en què es veuen caps d'olla -o balenes pilot- i dofins sacrificats.

La sang tenyeix les aigües del port, on es veuen els cetacis amb profunds talls al voltant del coll, pràcticament decapitats.

Per prendre les imatges, els activistes es van fer passar per turistes.

El govern de les Illes Fèroe sosté que l'esdeveniment anual és sostenible i proporciona a les comunitats locals centenars de quilos d'aliment i recursos.





Però Sea Shepherd Global afirma que és una "matança bàrbara" i "insensata". Els seus membres van veure diverses caceres entre juliol i setembre d'aquest any.

Assenyalen que aquest any ha estat "un dels pitjors de la història recent dels homes de les Illes Fèroe".

Afegeixen que 1.691 caps d'olla i dofins han estat massacrats a 24 caceres individuals.

Els mariners aprofiten els moviments migratoris d'aquests animals i quan aquests passen a prop de les costes illenques, els obliguen a endinsar encara més. A mesura que van quedant encallats a la platja els maten seccionant-el coll.





El govern de les Illes Fèroe sosté que Sea Shepherd Global "fa tot el possible per mostrar una imatge negativa de la caça de balenes a les Fèroe, perquè es vegi com una cosa bàrbar, innecessari, malvat i llunàtic, per descriure als feroesos com 'sàdics psicòpates'.