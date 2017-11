El PPC portarà a Fiscalia l'ús de nens "com a escuts humans" durant la vaga general

Imatge de Twitter ha mostrat Albiol.





El president del PP català, Xavier García Albiol, ha explicat que denunciarà davant la Fiscalia de Menors als pares i educadors que "van usar a fills i nens com a escuts humans" durant les protestes de la vaga el 8 de novembre.





Així, el popular ha expressat que portarà a la Fiscalia diverses imatges en què es poden veure a "pares i educadors fanatitzats fins al nivell d'usar a nens i fins i tot nadons com a escuts humans per tallar carreteres i anar a manifestacions".













Considera que la Fiscalia ha d'actuar davant d'aquests fets i demana que als adults que els van protagonitzar "els caigui la sanció més severa i més dura i se'ls escarmiente".





Albiol ha dit que "la vaga va ser convocada per un terrorista, per un assassí" i que ha de fer reflexionar el fet que els professionals que més la seguissin fossin els educadors de l'ensenyament públic.





Segons la seva opinió, "l'independentisme radical ha trasbalsat els valors d'una part de la societat catalana que s'ha fanatitzat, el que els porta a fer servir als seus propis fills".





A més, ha avisat que en una suposada Catalunya independent "enviarien aquests bàrbars, el que és una mostra més que la independència és perjudicial".





Diu que la vaga era legal però no legítima perquè "no era per motius laborals, sinó per manipular a la societat catalana i fer-la víctima d'una minoria radical independentista".





"Però hauran de pagar les conseqüències perquè ahir la policia va fer més de 200 actuacions i posarà tota la documentació en mans de l'Audiència Nacional" perquè l'estudiï i decideixi quines mesures s'han de prendre.





TASCA DE MOSSOS





Albiol ha defensat l'actuació policial perquè es van dur a terme més de 200 operacions i es van desactivar 64 punts de protesta en només sis hores.





Diu que els "miserables" que van paralitzar l'AVE es mereixen tot el pes de la llei i que la policia va actuar bé contra ells i que es van prendre decisions efectives.





Albiol ha reivindicat que es té "constància que el comportament de la majoria dels Mossos va estar a l'altura de les circumstàncies".