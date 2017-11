El Govern aborda l'adhesió d'Espanya a la cooperació en defensa de la UE

S'abordarà en la reunió del Consell de Ministres.





La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, presentarà al Consell de Ministres "per a la seva aprovació l'adhesió d'Espanya" a la cooperació estructurada en defensa a la Unió Europea (va pescar, per les sigles en anglès).





El que permetrà avançar "més ràpid" en la integració en aquest terreny per desenvolupar capacitats militars "conjuntes" i "projectes concrets" i llançar operacions, si una majoria qualificada de països ho avala.





"Espero que s'aprovi", ha explicat la ministra de Defensa.





Això permetria que dilluns que ve els països de la UE que aspiren a participar en la cooperació estructurada en defensa signin físicament l'adhesió i el seu llançament formal pels caps d'Estat i de Govern de la UE al desembre. "





Els països que se sumaran a la va pescar notificaran aquest extrem en una carta adreçada al Consell i la cap de la diplomàcia europea, Federica Mogherini, que signaran en la reunió conjunta de ministres d'Exteriors i de Defensa el 13 de novembre.





A més d'Espanya, França, Alemanya i Itàlia, també preveuen sumar-se Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg, República Txeca, Finlàndia, Estònia i Romania, entre d'altres.





AUGMENTAR LA DESPESA EN DEFENSA





Per participar en el PESCO els països s'han de comprometre a assumir "criteris i compromisos" concrets, inclòs augmentar la despesa en defensa, participar en projectes de desenvolupament de capacitats i aportar capacitats per a operacions.





Els països han de presentar al desembre plans nacionals sobre com pensen complir aquests compromisos.





S'espera que els governs acordin abans de finals d'any el Fons Europeu de Defensa per incentivar l'adquisició conjunta de capacitats a fi de poder concloure "com més aviat possible" la negociació amb l'Eurocambra i poder finançar el 2019 "els primers projectes de capacitats identificats ".





Brussel·les ha proposat destinar gairebé 600 milions de pressupost comunitari per a projectes de recerca i desenvolupament de prototips industrials de capacitats militars fins al 2020 i 1.500 milions d'euros anuals a partir de 2021 en el marc del Fons Europeu de Defensa.





A canvi, els països haurien de posar 4.000 milions per la seva part i comprometre a adquirir conjuntament capacitats.