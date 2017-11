Artur Mas contacta amb empresaris per pagar la resta de la fiança

Artur Mas confia en pagar la totalitat de la fiança









L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha intensificat contactes amb empresaris per aconseguir pagar els 5,8 milions d'euros que li imposa el Tribunal de Comptes per la consulta del 9-N.





La setmana passada Mas va dipositar 200.000 euros davant del Tribunal de Comptes , i té fins al 16 de novembre per pagar els 2,8 milions d'euros que li queden per completar la quantitat fixada per l'òrgan fiscalitzador.





Per a això, ha recorregut als donatius de socis de l'ANC i Òmnium ja una col·lecta del propi PDeCAT.





A més, Mas ha intensificat els contactes amb grans empresaris "del país" per convèncer-los de la possibilitat d'avalar el pagament de la fiança, segons informa 'El Confidencial Digital'.





En els últims dies han augmentat les trucades i Mas ha rebut donacions amb què ha pogut afrontar el segon pagament.





L'expresident es mostra confiat de poder abonar la totalitat de la fiança que reclama el Tribunal de Comptes.