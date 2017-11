El misteri del riu dels set colors

Caño Cristalls, a Colòmbia









Se'l coneix com el 'el riu dels déus', 'el riu més bonic del món', 'el riu dels set colors' o 'el riu dels cinc colors' i es diu riu Caño Cristales.





Està a Colòmbia, al departament del Meta. Aquest riu únic al món és una successió de cascades i pous petits de colors cridaners, sobretot de groc, blau, verd, vermell, negre i rosat.





El motiu d'aquesta bellesa natural resideix en les algues aquàtiques que habiten en el fons de Caño Cristales. La riquesa de la vegetació produeix aquesta sensació d'aigües de colors.









En les seves aigües transparents i pures es deixen veure plantes aquàtiques, la sorra i les belles formacions rocoses del seu llit.





No és un riu molt ample ni cabalós, per això els vilatans en diuen "Caño". Realment no sobrepassa en la seva part més ampla dels 20 metres. La seva longitud no va més enllà dels 100 quilòmetres.





Quan disminueix l'aigua a l'estiu, el sol seca una planta anomenada 'macarenia clavígera', que és la que dóna el color vermell predominant.





Aquestes plantes vermelles s'adhereixen fortament a les roques en els llocs on el riu té més corrent.

L'espectacle visual comença al sud de la regió muntanyenca de la Macarena i corre cap a l'orient fins al riu Guayabero, on perd tots els colors.