Iceta diu que si BComú trenca amb el PSC "serà molt difícil" un acord amb els 'comuns'

Miquel Iceta defensa el pacte a l'Ajuntament de Barcelona









El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha advertit aquest divendres a BComú que si trenca el seu pacte de Govern a Barcelona amb els socialistes "serà molt difícil" arribar a un acord amb els 'comuns' per a un hipotètic pacte que els porti a la Generalitat.





"La ruptura d'aquest acord tindrà conseqüències molt més enllà de la ciutat", ha assegurat en una entrevista d'Onda Cero, en què ha defensat que el pacte que van segellar l'alcaldessa, Ada Colau, i el socialista Jaume Collboni descartava les qüestions que sobrepassaven l'àmbit municipal --les bases de BComú decidiran sobre l'acord després de l'aval del PSC a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya--.





Iceta no veu motius per liquidar l'acord i ha demanat als membres de BComú que votin en contra a la consulta, i ha criticat que Colau no es posicioni públicament sobre això: "No em sembla de rebut ni que estigui a l'altura del que que s'espera d'una alcaldessa".





Preguntat sobre un altre municipi, Gimenells i el Pla de la Font (Lleida), l'alcalde ha deixat el PSC i concorrerà a la llista del PP a les eleccions del 21 de desembre pel seu rebuig a la incorporació d'Units per Avancar --format per membres de l'extinta Unió-- a la candidatura socialista a la Generalitat, ha valorat: "Em sembla molt rar en 24 hores anar-se'n d'un partit i anar-se'n a un altre".





"Se'n va amb els nacionalistes del PP. Ha elegit entre els dos nacionalismes", ha afegit, ja que l'edil, Dante Pérez, va retreure als socialistes sumar exmembres d'Unió, a qui va titllar de nacionalistes.





Iceta ha anunciat que la seva candidatura incorporarà algun nou fitxatge, encara que "no tan sonat" com el de Ramon Espadaler (Units per Avancar), i ha explicat que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, participarà en tres o quatre actes de campanya.





FORCADELL I LA MESA DEL PARLAMENT





Ha considerat "més proporcionades" les mesures de presó preventiva eludible amb fiança dictades dijous pel Tribunal Suprem a la presidenta del Parlament en funcions, Carme Forcadell , i la resta de membres de la Mesa de la Cambra de JxSí --Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó i Ramona Barrufet--, que les que va decidir la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela sobre els consellers cessats.





Ha celebrat que en les seves compareixences neguessin el valor jurídic de la declaració d'independència i acatessin la dissolució del Parlament, cosa que demostra "que la via unilateral i il·legal està condemnada al fracàs", segons ell.





"Llàstima que s'hagi hagut d'arribar a un punt com aquest", ha lamentat, perquè l'independentisme renunciï a la unilateralitat.