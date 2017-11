Xuan Lan Trinh: "Cadascú ha de ser responsable del seu propi benestar i trobar la seva felicitat"

Xuan Lan Trinh, professora de ioga / Edu Garcia









Després d'anys en el món de la gran empresa, les finances i les noves tecnologies, Xuan Lan Trinh va decidir deixar l'alta direcció amb l'únic objectiu de dedicar-se temps i ser més feliç. Avui dia és una professora reconeguda de ioga i ha publicat el llibre 'Mi Diario de Yoga', que suposa una iniciació a aquesta disciplina en quatre setmanes.





El gran canvi laboral de la teva vida podria titular 'Tot pel ioga'?





Diria 'Tot per una vida més completa, equilibrada i feliç'. No sabia que anava a dedicar-me 100% al ioga, sinó que vaig canviar de vida professional perquè no m'omplia i no m'aportava una satisfacció personal ni professional. El ioga és un camí amb una evolució, i en aquell moment era una opció interessant i s'ha convertit en una gran oportunitat de desenvolupament personal i professional.





La gran empresa i el món de les finances, aporten més angoixa que felicitat?





No totes les grans empreses tenen la mateixa cultura d'empresa i l'angoixa és una manera de veure la vida i les coses. Si la teva empresa et posa pressió i no es preocupa per tu, és normal que et sentis oprimit per alguna cosa que no et convé. Però hi ha empreses que es preocupen pel benestar dels seus empleats i que entenen que si estan bé en la seva feina rendeixen més i millor, i poden dedicar una part del seu temps, a trobar aquest equilibri personal/professional per ser feliç.





Però és veritat que el món de les finances té un propòsit econòmic i menys social en un entorn competitiu, de manera que solen ser entorns de treball amb més pressió, més hores i poc espai per a la felicitat interior. Però és important recordar que cada un sigui quina sigui la seva feina, la seva situació social o familiar, ha de ser responsable del seu propi benestar, trobar la seva felicitat i no deixar que sigui l'entorn que ho decideixi per ell.





Meditem poc?





Molt poc, perquè no és cultural a occident, i qui vulgui meditar ha d'organitzar-se per crear aquestes pauses en una societat que va cada vegada més ràpid.

La meditació és una activitat que necessita dedicar temps al "no fer", i en el món occidental no fer està considerat com una pèrdua de temps.

L'èxit demostrat de la meditació per tractar les malalties com l'estrès, el burnout o la depressió, han obert les mentalitats sobre les teràpies naturals i alternatives, i gairebé s'ha posat de moda meditar. Però meditar no és seure uns minuts en silenci de tant en tant, és un entrenament que requereix disciplina, constància i molta pràctica.





Quines altres maneres hi ha de connectar amb un mateix? Llegir, córrer ...?





Llegir, córrer, cantar dibuixar, pintar són activitats que relaxen la ment, però no és meditar. En pensar en les paraules, els colors, el ritme cardíac, encara que siguin activitats tranquil·les i agradables el procés requereix un esforç mental de pensar en alguna cosa extern quan la connexió amb si mateix és cap a dins. Escoltar sense fer, sense pensar, sense deixar que els pensaments ens distreguin, deixa més espai per a la introspecció. Els hobbies són molt importants per al benestar però és un altre procés mental.





Has viatjat per diversos continents per practicar ioga. Anar accelerats, és més propi del món occidental?





De manera general em sembla correcte, però el "hygge" danès demostra el contrari. És un estil de vida basat en la senzillesa, a la calma, a la calidesa del que és casolà. Mentre al Japó, la competitivitat extrema i la sobre digitalització són factors d'una vida accelerada i deshumanitzada. Per tant és un tema cultural, potser històric propi a cada país, i vull pensar que pot canviar i evolucionar amb les mentalitats.





L'estrès és un mal endèmic?





Segons la Societat Espanyola per a l'Estudi de l'Ansietat i l'Estrès, "l'estrès laboral s'està convertint en el nostre país en un problema endèmic". Penso que l'estrès és endèmic si la societat deixa que ho sigui. La cultura del multi-tasking , sempre connectat, ser el millor en el rànquing no ajuden als éssers humans perquè trobin el seu equilibri interior, perquè es preocupen massa pel extern.

Si la meditació i el ioga fossin assignatures de col·legi, estic segura que d'adults no tindrien tanta ansietat i estrès.

Els caps no posarien tanta pressió en els empleats, els treballadors buscarien un equilibri personal / professional que podria ser més benèfic per a tots i no sacrificar un dels dos, la societat tindria altres valors i valorarien més el benestar del seu poble sobre la rendibilitat a sigui com sigui.





En el teu llibre 'El meu diari de ioga' proposes un pla per iniciar-se en aquesta disciplina en quatre setmanes. És temps suficient?





El ioga és una disciplina que es pot aprendre, estudiar i practicar de diferents maneres. En el meu llibre proposo un mètode pràctic i fàcil d'introducció al ioga dinàmic diàriament. Diuen que es requereixen tres setmanes per adquirir un nou hàbit. Penso que, amb quatre setmanes d'exercicis diaris, es pot iniciar-se al ioga provant diferents tècniques com la meditació, les postures, la respiració conscient, descobrir una cultura i una filosofia mil·lenària i sentir els seus beneficis. Com bé ho dius és una iniciació, no pretenc resumir tot el ioga en un llibre de 200 pàgines, però espero que els que el llegeixin tindran ganes de seguir aquest camí i aprofundir.





Portada del llibre de Xuan Lan / Edu Garcia





Què busquen les persones que practiquen ioga?





Hi ha de tot, i tot val perquè el ioga és un camí, i no sols quedar-te estancat amb l'experiència. Algunes persones vénen per la part física buscant una gimnàstica suau i tranquil·la accessible per mantenir el cos sa sense gaire esforç, alguns busquen estirar i flexibilitzar per complementar un entrenament esportiu, i altres una disciplina terapèutica amb poc impacte i risc per a rehabilitar d'una lesió en un genoll o dolors d'esquena, etc.





Hi estils de ioga més dinàmics i esportius que atrauen persones en forma que busquen una activitat que uneix mental i exercici físic. D'altra banda, hi ha estils més enfocats a la filosofia, la respiració i/o la meditació, on els practicants busquen un desenvolupament espiritual o un remei a l'estrès. Però el millor del ioga és que, com sigui l'objectiu, acaben gaudint dels beneficis tant mentals i físics, perquè som un i que no es poden dissociar. En practicar regularment, el iogui s'adona que el ioga és molt complet en aquest sentit i li aporta benestar integral, per això enganxa.





Prefereixes practicar sola, en parella o en grup?





He practicat sola durant molts anys, però ara prefereixo en grup. M'agrada l'energia del grup, aprendre dels professors i gaudir dels seus ajustos. La meva parella practica ioga des de fa molts anys, però si practiquem junts els dos, acabo donant la classe i no la puc gaudir tant, per això anem junts a classe de ioga.





Aquest any t'estrenes com a professora de ioga al programa de televisió 'Operación Triunfo'. Què recomanes als alumnes davant els nervis de les càmeres?





El més important és respirar per reduir la pressió i l'estrès de l'actuació en directe, i a més per no alterar la seva manera de cantar. A les classes, treballem algunes postures, les salutacions al sol, postures en parella per als duos, però sobretot diferents tècniques de meditació i respiració conscient per relaxar la ment, eliminar la tensió física i mental.





Vaig crear un mantra per a OT que cantem al principi i al final de cada classe de ioga, es diu REAL (ment), un acrònim i joc de paraules perquè penso que ser real és el millor que poden aportar als altres i aquestes 4 frases resumeixen l'objectiu del ioga en aquesta acadèmia de talents: Respiro profundament. Escolto el meu ésser profund. Obro el meu cor. Libero la tensió.