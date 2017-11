Forcadell paga la fiança de 150.000 euros per sortir de la presó

Forcadell compareix davant el jutge al Suprem









La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha abonat el matí d'aquest divendres la fiança de 150.000 euros que li va imposar aquest dijous el Tribunal Suprem (TS) per eludir la presó, on ha passat l'última nit.





Els altres cinc membres de la Mesa del Parlament que van declarar van ser posats en llibertat: quatre amb una fiança de 25.000 euros que tenen una setmana per abonar, i un cinquè, Joan Josep Nuet, sense mesures cautelars.





L'advocat de la presidenta del Parlament s'ha acostat a primera hora del matí d'aquest divendres al Tribunal Suprem per ultimar els detalls per procedir al pagament de la fiança de 150.000 euros que va imposar aquest dijous el magistrat Pablo Llarena per poder abandonar la presó d'Alcalá-Meco.





L'ANC ha anunciat que cobrirà la fiança dels exmembres de la Mesa del Parlament per als quals el Tribunal Suprem ha imposat fiances, inclosa la presidenta, Carme Forcadell, que ha passat la seva primera nit a la presó.





"La caixa de solidaritat cobrirà les fiances dels membres de la Mesa del Parlament. No esteu sols! Llibertat", ha afirmat via Twitter després de saber-se la decisió del jutge.









En un altre tuit, afegeix: "La presidenta del Parlament de Catalunya dormirà avui a la presó. El seu crim? Complir el mandat del poble. Llibertat".