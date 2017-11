Junqueras acusa el PP i PSOE d'usurpar el Govern i repartir-se el "botí"

Junqueras arriba a l'Audiència Nacional per declarar per rebel·lió









El vicepresident del Govern cessat, Oriol Junqueras, ha carregat aquest divendres contra l'acord del PP i PSOE per aplicar l'article 155 de la Constitució sobre Catalunya, amb el qual consideren que usurpen el Govern i es reparteixen el "botí entre alguns dels seus dirigents ".





En una carta des de la presó, que han publicat diversos mitjans, ha defensat que l'únic president legítim de Catalunya és Carles Puigdemont, i ha lamentat que, davant la mateixa situació, la justícia espanyola decretés presó 'ipso facto' per a diversos consellers cessats i la belga, llibertat.





Per a Junqueras, que la justícia espanyola no actua com l'europea és un fet, i ha criticat que la primera no tingui tampoc "cap pressa per saber qui és un tal M.Rajoy del PP que cobrava comissions, de fet és que senzillament no té cap interès a saber-ho ".





"No ha de ser tan complicat saber qui és un tal M.Rajoy que s'embutxacava sobres carregats de bitllets. Pregunto, ningú no sospita qui és M.Rajoy del PP" No ho sap el soci del Bloc 155, Pedro Sánchez, tan entusiasta i perspicaç ell en la unitat d'Espanya? ", ha formulat.





En canvi, ha afegit, volen confiscar-i deixar la seva família i la de la resta de consellers cessats sense res amb embargaments per valor de 6,3 milions d'euros "sense demostrar res de res, sense judici".





Després d'afirmar que l'Estat té un problema greu de mancances democràtiques, ha advertit que la corrupció és la decadència d'una societat, "i en el combat contra la corrupció, els demòcrates han de ser taxatius".





Així, ha cridat a donar exemple i construir una República sense tares en aquest àmbit, "perquè aquest virtuosisme també serà una victòria ètica i moral davant el Bloc del 155, en el qual cohabita una veritable indústria de la corrupció".