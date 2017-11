Pere Pugès al costat d'altres independentistes impulsen una llista unitària per al 21D

Presentació d'una llista unitària per al 21D









Representants a favor d'una llista unitària independentista han apostat per presentar a les eleccions del 21 de desembre una agrupació d'electors sense sigles que aglutini representants dels partits, ciutadans, electes i "presos polítics".





Ho han explicat en una roda de premsa aquest divendres a l'Ateneu Barcelonès els representants de les plataformes civils a favor d'una llista unitària 'llistaunitaria.cat' i 'respublica.cat' Francesc de Dalmases, Aurora Madaula, Toni Morral i Pere Pugès, en un acte al qual ha assistit el delegat del Govern a Madrid cessat Ferran Mascarell.





Les primeres files de la sala s'han deixat buides i s'han col·locat els noms dels electes i representants d'entitats sobiranistes empresonats ia l'estranger: "No s'entendria que no fóssim tots junts i units, seria absurd i una mica contradictori haver de triar entre la llista d'uns presos i la llista d'altres presos ".





Per poder registrar oficialment l'agrupació d'electors independentistes dels impulsors necessiten 55.000 firmes abans del proper divendres 17 de novembre, quan acaba el termini per presentar les llistes electorals.





ANC ES DESMARCA DE LA LLISTA





La ANC s'ha desmarcat de la llista unitària independentista malgrat tenir el suport "personal" del president de l'entitat, Jordi Sànchez. Fonts de l'entitat han explicat que la iniciativa ciutadana vol constituir-se en una agrupació d'electors sense sigles que aglutini a representants dels partits, ciutadans, electes i "presos polítics", no és de l'ANC.





Després de considerar que es tracta de la quarta llista independentista que es presenta, i no una llista unitària, han deixat clar que segueixen pressionant perquè sigui possible una llista de consens en la qual tothom se senti còmode.





CRIDEN A LA SOCIETAT CIVIL





Els impulsors s'han autodescartat per formar part de la llista i han cridat els partits, alcaldes i representants de la societat civil a sumar-se a la iniciativa, que s'ha batejat com a 'Llista Unitària 1 d'Octubre'.





Se li ha posat aquest nom perquè "emana del referèndum de l'1-O i vol defensar els seus valors", i els seus promotors estan convençuts que una iniciativa així aconseguiria la majoria absoluta en vots i escons del Parlament.





Proposen un programa electoral amb només tres punts: sobirania per acabar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i recuperar l'autogovern; llibertat de tots els empresonats, i l'inici d'un procés constituent.





CARLES PUIGDEMONT





Sobre si la cara visible de la llista serà el president cessat, Carles Puigdemont, els impulsors han dit que és una possibilitat perquè "és conegut que ell dóna suport a la iniciativa i estaria d'acord en encapçalar una llista així".





Per ara no han estat fructuosos els contactes entre partits independentistes per presentar una llista conjunta que inclogui ERC, el PDeCAT i la CUP, però els promotors de la iniciativa destaquen que "encara queda temps i és possible": ells posen la llista i els mecanismes, i els partits només han de posar als seus representants.





També han dit que compten amb el suport personal del president de l'ANC, Jordi Sànchez, que els ha fet arribar un manuscrit des de la presó "dient que el repte d'avui és construir aquesta agrupació d'electors".





Preguntats per si també s'han recaptat el suport del president d'Òmnium cultral, Jordi Cuixart, han respost que "segur que, si pot fer arribar un paper com Sànchez, dirà el mateix i també estarà d'acord".