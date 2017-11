Jordi Alba se sent beneficiat per la marxa de Neymar

Jordi Alba abraçat a Messi.





El jugador del FC Barcelona, Jordi Alba, ha reconegut que està "molt millor" sense Neymar. En una entrevista a Sport, ha dit que està "gaudint com feia temps que no ho feia".





El lateral català ha admès que està "encantat amb la plantilla" que hi ha després de la marxa de l'astre brasiler, i que "per a mi molt millor" perquè "tinc més carril per pujar".





El jugador ve d'una època molt inestable, sobretot des de l'arribada de Luís Enrique i Neymar, doncs les seves capacitats ofensives estaven molt limitades i en defensa mai ha estat prolífic, així que estava molt més exposat.





No obstant això, el lateral de moment suplent, Lucas Digne, està jugant bé també aquesta temporada, i li donarà guerra, com la competència que hi ha també al lateral dret amb Semedo i Roberto.