Nuet (EUiA) afirma que el jutge del TS els va dir: "Tranquils, això no és l'Audiència Nacional"

Joan Josep Nuet, exmembre de la Mesa del Parlament









El líder d'EUiA, Joan Josep Nuet, ha explicat aquest divendres que a l'inici de la declaració dels membres de la Mesa del Parlament al Tribunal Suprem (TS), per permetre debatre i votar mocions independentistes a la Cambra, el magistrat els va dir : "Tranquils, això no és l'AN".





Ho ha explicat en diverses entrevistes a TV3, Catalunya Ràdio i Rac1, després que dijous declarés al costat de la presidenta del Parlament en funcions, Carme Forcadell, i els membres de la Mesa Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó.





"Això no és l'AN i el que ha passat allà aquí no ha de passar", va dir el jutge a una lletrada al principi de la declaració, quan li va recordar que la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela havia decidit empresonar als exconsellers que havien comparegut davant aquest tribunal, ha afirmat Nuet.





Ha recordat que qui marca la justícia a Espanya no és l'Audiència Nacional sinó el Suprem, i que l'advocada demanava que, com va haver-hi decret de presó a l'AN, al Suprem també s'hauria de produir, al que el magistrat va replicar: "Senyora, és el Suprem qui marca el camí de les decisions, no l'Audiència Nacional al Suprem", sempre segons la versió de Nuet.





Preguntat per si un dels motius pels quals ell ha sortit en llibertat és perquè no és independentista, ha respost: "Sí. A més, la voluntat del fiscal era la criminalització de les idees, va quedar evident en el seu al·legat. Que jo no sigui independentista ha ajudat a que estigui lliure sense fiança ".





El magistrat va decretar llibertat sense fiança per a Nuet, presó eludible sota fiança de 150.000 euros per Forcadell i una fiança de 25.000 euros a dipositar en una setmana a la resta d'investigats, si no volen entrar a la presó.