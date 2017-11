La Guàrdia Civil va a la Divisió de Sistemes d'Informació de Mossos per l'1-O

La Guàrdia Civil s'ha personat aquest divendres a la Divisió de Sistemes d'Informació dels Mossos d'Esquadra per ordre del Jutjat d'Instrucció 4 de Lleida que investiga una presumpta inacció de la policia catalana durant el referèndum de l'1 d'octubre.





Els agents de l'Institut Armat busquen comunicacions internes dels Mossos que es van produir durant la jornada de l'1-O, han explicat fonts de la Guàrdia Civil.





La Divisió de Sistemes d'Informació es troba a l'edifici de la comissaria del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, al carrer Marina 347-349, on s'alberguen també altres serveis policials.





Per ordre d'aquest jutjat, el 19 d'octubre agents de la Guàrdia Civil es van personar a la comissaria de Ponent (Lleida) dels Mossos d'Esquadra a la recerca de dades i comunicacions internes que van mantenir comandaments i agents de la policia de la Generalitat abans, durant i després del desplegament pel referèndum de l'1-O.





L'ordre era que es procedís al bolcat de dades de dos comandaments i un agent encarregats de la coordinació del dispositiu de l'1-O.





Una quinzena de jutjats investiguen els Mossos per la seva presumpta inacció durant el dispositiu de l'1-O, en considerar que van poder incomplir l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'impedir la votació.





Altres jutjats com el jutjat únic de Primera Instància i Instrucció de Gandesa han ordenat diligències similars, com l'entrada a l'edifici central de l'112, a Reus (Tarragona) per reclamar converses telefòniques mantingudes entre els comandaments durant aquesta jornada.





La Guàrdia Civil també va acudir el passat 31 d'octubre, en aquesta ocasió per ordre de la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, al Complex central dels Mossos d'Esquadra a Sabadell i a altres seus regionals de comissaries per requerir enregistraments, correus i registre de trucades relacionats amb el dispositiu del referèndum de l'1 d'octubre.





La jutge Lamela investiga per sedició a què va ser màxim responsable dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero, ia la intendenta Teresa Laplana, així com els líders de ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, pels fets del 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia.