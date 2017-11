Guns N'Roses actuaran el 29 de juny a Madrid i l'1 de juliol a Barcelona

Cartell dels concerts de Guns N'Roses a Madrid i Barcelona el 2018 / Live Nation









La banda nord-americana Guns N'Roses actuarà l'1 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona en el marc d'un nou tram europeu de la seva 'Not in this Lifetime Tour', ha informat aquest divendres la promotora Live Nation.





El grup d'Axl Rose i Slash també oferirà un concert a Madrid com un dels caps de cartell del Download Festival, en una gira europea que s'iniciarà el 3 de juny a Berlín i recorrerà Dinamarca, Gran Bretanya, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Polònia, Rússia, Estònia, Noruega i acabar el 21 de juliol a Goteborg (Suècia).





Per al concert de Barcelona s'iniciarà una prevenda en livenation.com el dimecres 22 de novembre i la venda general serà el divendres 24 de novembre.