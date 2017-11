Citen com a investigat l'alcalde de Reus per presumpta incitació a l'odi

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, investigat per incitació a l'odi









Una jutge ha citat a declarar com investigat per un presumpte delicte d'odi a l'alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDeCAT), i diversos membres de l'Ajuntament per la polèmica generada per l'estada d'agents de la Policia Nacional en un hotel de la ciutat per participar en l'operatiu contra el referèndum.





En un comunicat aquest divendres, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que els ha citat després d'haver rebut un atestat policial sobre els fets ocorreguts el divendres 3 d'octubre a la localitat.





Al migdia d'aquest divendres, es va convocar davant de l'Hotel Gaudí de Reus, on es trobaven allotjats els agents, una manifestació de repulsa per la seva estada a la localitat, segons recorda en un acte el Jutjat d'Instrucció 2 de Reus, que s'encarrega de la investigació.





En una roda de premsa aquest divendres, convocada després de rebre la citació, l'alcalde ha recordat també que el Govern municipal i els grups d'ERC, la CUP, Ara Reus i el PDeCAT van signar aquell mateix dia una manifest que criticava "la violència brutal i injustificable "del dispositiu policial de l'1 d'octubre.





Pellicer ha defensat que el document sosté "que la convivència es va alterar a Reus amb l'arribada dels excedents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, i la posterior actuació de l'1-O", però rebutja que se'ls acusi d'odi perquè ha assegurat que el text aposta per la convivència i el civisme.





A més de l'alcalde --que haurà de comparèixer davant la jutge a les 9.30 hores del dijous 23 de novembre-- Pellicer ha anunciat que també han estat citats com a investigats els portaveus dels grups municipals d'ERC, la CUP, Ara Reus i el PDeCAT , diversos treballadors públics i ciutadans que han rebut la citació judicial per un presumpte delicte d'odi.