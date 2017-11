Collboni atribueix rumors sobre la candidatura de l'EMA a "intoxicacions" de rivals

Collboni defensa la seu de l'Agència Europea del Medicament a Barcelona









El tinent d'alcalde Jaume Collboni ha atribuït aquest divendres els rumors sobre la candidatura de l'Agència Europea del Medicament (EMA) a "intoxicacions" dels rivals, i ha desmentit que Barcelona estigui descartada de la cursa per acollir l'esmentada seu.





En declaracions a BTV, Collboni ha observat que els rumors només persegueixen "erosionar" la candidatura catalana, i ha reiterat que la de la capital catalana és la millor a nivell tècnic.





Després que el rotatiu britànic 'Financial Times' assegurés aquest dijous que el conflicte polític descarta la capital catalana com a favorita per ser la seva futura seu, el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha mantingut que "cal ser prudents", i pensa que la ciutat encara manté una molt bona candidatura.





"És un tema que està obert i que les administracions s'estan coordinant per aconseguir que la candidatura sigui visible al món", i ha transmès que l'Ajuntament de Barcelona treballarà fins al final perquè l'EMA s'instal·li a la ciutat.





La decisió sobre la seu de l'EMA s'haurà de prendre el 20 de novembre i Barcelona competirà amb altres 18 ciutats de la Unió Europea (UE).