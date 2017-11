Puigdemont, Guinó, Solsona i Sendra es perfilen com a caps de llista del PDeCAT

Puigdemont a Brussel·les.





El president cessat de la Generalitat, Carles Puigdemont, no és l'únic candidat que es perfila per encapçalar la llistes del PDeCAT.





Així, el que fins a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució va ser vicepresident primer de la Cambra catalana, Lluís Guinó, pot ser el cap de llista per Girona, mentre que l'alcalde de Mollerussa ho seria per Lleida, i l'exsenador Jordi Sendra per Tarragona.





Mentre que l'expresident del Govern, seria el número u de llista per Barcelona.





LLISTA UNITÀRIA INDEPENDENTISTA





A l'espera que el partit celebri el pròxim dimecres un Consell Nacional per aprovar les llistes després de posposar-, la formació continua a l'expectativa de veure si fructifica la llista unitària independentista impulsada per representants civils, que vol encapçalar Puigdemont.





Munté, BUCH I CASALS





Malgrat que el partit fa pinya amb Puigdemont, hi ha membres que es pregunten si mantindrà la seva voluntat en cas que fracassi aquesta llista unitària.





De fet, l'exconsellera i vicepresidenta del PDeCAT, Neus Munté, va afirmar dimecres, preguntada sobre la possibilitat que no sigui el cap de llista, que el partit "no ho descarta".





Precisament, per Barcelona, Munté és un dels noms elegits per formar part de nou de les llistes, de manera que tornaria a entrar al Parlament després de dimitir mesos enrere com a consellera.





També el de l'alcalde de Premià de Mar i president de l'ACM, Miquel Buch, i el de l'alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals.





També serà a la llista la coordinadora general de l'PDeCAT, Marta Pascal, i el d'Organització, David Bonvehí, i es preveu integrar els noms dels consellers cessats del partit que estan a la presó.