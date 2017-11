Fiscalia no recorrerà la llibertat de l'expresidenta del Parlament

Forcadell al sortir del Suprem.





La Fiscalia no recorrerà la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de no enviar a la presó incondicional a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ia alguns dels exmembres de la Mesa, tal com va sol·licitar aquest dijous el Ministeri Públic.





La Fiscalia veu raonables els arguments aportats pel jutge del Suprem en el seu acte en què va explicar que ha tingut en compte el que van declarar els querellats durant les compareixences d'aquest dijous.





ACATAR EL 155





Els exmembres de la Taula "han assumit la intervenció derivada de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució".





És més, ressalta que "o bé renuncien a l'activitat política futura o, els que volen seguir exercint-la, ho faran renunciant a qualsevol actuació fora del marc constitucional".





"La causa seguirà tramitant" per investigar els presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics, ha apuntat el Minsiterio Públic.





Així encara que el jutge Llarena no va accedir a la totalitat de les mesures cautelars plantejades per la Fiscalia, reconeixen que s'ha acordat per als querellats "mesures tendents per evitar el risc de fuga", com fiances, retirada de passaport, la prohibició de sortir del territoris espanyol i compareixences periòdiques.





Així mateix, recorda que el magistrat ha tingut en compte que els sis investigats s'han presentat sempre que han estat citats, a diferència d'altres encausats "que es troben actualment fugats", en al·lusió a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i quatre exconsellers que es troben a Bèlgica.





Tot i això, el departament que dirigeix José Manuel Maza assenyala que "especialment té en compte la Fiscalia en la seva decisió de no recórrer", que el jutge adverteix que les cautelars imposades es poden veure modificades si es "s'evidenciés un retorn a l'actuació il·legal que s'investiga ", ja que no se li escapa que les seves afirmacions" poden ser mendaces ".





NO deslegitima LAMELA





La Fiscalia destaca que aquestes mesures cautelars no "contradiu, afecta o deslegitima" a les acordades per la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que va enviar a vuit exconsellers catalans, entre ells l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, a presó incondicional.