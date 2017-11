Diplocat desapareixerà abans del 21D, malgrat les reticències de la Conselleria d'Exteriors

Amadeu Altafaj, delegat cessat del Govern a Brussel·les.





El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació ha posat en marxa els tràmits per extingir el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) i confia que estigui dissolt abans de les eleccions del 21 de desembre, malgrat les reticències d'una Conselleria d'Exteriors , que no està sent molt col·laboradora, segons fonts diplomàtiques.





La supressió del patronat de Diplocat va ser una de les primeres mesures que va prendre el Govern amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





També va decretar el tancament de les delegacions de la Generalitat a l'exterior i encara que va deixar oberta l'oficina de Brussel·les, va cessar al seu delegat, Amadeu Altafaj.





Després del cessament del conseller, Raül Romeva, juntament amb la resta del Govern, el següent en l'escalafó és el secretari general, Aleix Villatoro, que és ara l'interlocutor de Juan Fernández Trigo, el diplomàtic que el Ministeri d'Afers Estrangers ha enviat a Catalunya per coordinar el control de la Conselleria i avaluar la situació sobre el terreny.





El Ministeri ha tancat ja les oficines que eren totalment polítiques -les situades a Roma, Ginebra, Viena i Lisboa- i cessat als quals ostentaven contractes d'alta direcció.





Això sí, la intenció d'Exteriors és dur a terme una intervenció mínima i mantenir les activitats d'acció exterior empreses per la Generalitat en el marc de les seves competències, igual que fan totes les comunitats autònomes.