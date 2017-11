Consulta de l'ANC i recollida de signatures per aconseguir la llista unitària independentista

Pàgina web per recollir signatures a favor de la candidatura independentista.





L'ANC ha obert una "consulta urgent" al seu socis en la qual els pregunta si l'entitat sobiranista ha de promoure de cara a les eleccions del 21D "una única candidatura del bloc sobiranista oberta a líders polítics i de la societat civil empresonats i perseguits judicialment ".





Així, l'entitat ha precisat que es podrà votar a la seva web durant 24 hores i es tancarà aquest dissabte a les 15 hores.





El vicepresident de l'entitat, Agustí Alcoberro, va manifestar que la seva entitat era partidària d'aquesta candidatura unitària i que encara era "viable" malgrat les reticències d'alguns partits independentistes.





"LLISTA UNITÀRIA 1 DE OCTUBRE"





Per la seva banda, altres sectors independentistes han iniciat una recollida de signatures a través d'una pàgina web per a la formació d'una candidatura única de "totes les forces polítiques i socials" favorables a "seguir avançant en el procés constituent de la nova República".





PRESSIÓ DE PUIGDEMONT





El president del Govern cessat, Carles Puigdemont, ja ha manifestat en diverses ocasions la seva intenció de concórrer als comicis mitjançant una llista unitària, i la seva disposició a liderar-la.





Així, després de tancar dimarts el termini per presentar coalicions i no haver aconseguit un acord per conformar tal candidatura conjuntta entre PDeCAT, ERC i la CUP, els demòcrates van convocar un Consell Nacional aquest dissabte, que finalment s'ha vist obligat a retardar l'aprovació de la composició de les llistes.





'DEMÒCRATES' AMB ERC





Per la seva banda, l'escissió indepentista de l'extinta Unió, 'Demòcrates de Catalunya' ha aprovat presentar-se als comicis del pròxim 21 de desembre al costat d'Esquerra Republicana.





Una decisió que han aprovat les bases del partit liderat per Antoni Castellà mitjançant una consulta interna.