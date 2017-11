El 10% dels càncers de pàncrees són tumors neuroendocrins

Són ncesarios més centres de referència sobre la malaltia.





El 10% dels càncers de pàncrees són en realitat tumors neuroendocrins (TNE), dels quals es calcula que afecta entre cinc i sis casos per cada 100.000 habitants.





Així, ho expliquen experts de l'MD Anderson Cancer Center Madrid que asseguren que hi ha una "lleugera major incicendia" als països del nord d'Europa.





Una xifra que el cap d'Oncologia d'aquest centre atribueix a "una major sensibilitat cap al diagnòstic d'aquesta patologia ia un major nombre de centres de referència sobre la malaltia".





A Espanya, per exemple, no hi ha centres de referència amb els nivells exigits a Europa pel fet que aquests no arriben al nombre d i pacients mínim requerit per la llei.





Un problema motivat per la baixa incidència dels TNE i que repercuteix al mateix temps en la dificultat d'acumular experiència professional en el seu tractament.





El que més dificulta també la investigació: "El problema és aglutinar el nombre suficient de pacients amb aquestes característiques; és molt difícil fer recerca si comptes amb cinc pacients", ha postil·lat.





Atès que els TNE poden tenir el seu origen primari en molt diverses localitzacions de l'organisme, inclòs un percentatge del pàncrees, cada pacient té un comportament molt diferent.





A aquesta circumstància, que determina com es comportarà el tumor i el seu pronòstic, cal afegir també tant l'agressivitat del càncer segons el seu grau de diferenciació histològica com si el tumor produeix o no hormones.





Sobre la producció hormonal, el doctor ha destacat especialment la "enorme" quantitat de funcions que pot tenir una hormona i, per tant, la gran quantitat de símptomes diferencials que poden provocar i que varien des d'una pujada o baixada de sucre fins a una diarrea.





"No conec dos pacients amb TNE que tinguin el mateix comportament", ha emfatitzat aquest especialista.





DIAGNÒSTIC





"El problema d'un tumor amb uns símptomes tan poc diferencials és que el diagnòstic es complica molt", ha reconegut Gran.





L'altra via d'arribada al oncòleg, continua aquest expert, és a través dels serveis de cirurgia, medicina interna o urgències.





"Com fem cada vegada més ecografies i TAC per patologies banals, de vegades es diagnostiquen TNE en estadis primerencs de manera incidental, abans que puguin donar símptomes.





En aquests casos de diagnòstic d'hora, i tenint en compte també el grau de diferenciació histològica, la taxa de curació pot arribar a ser de fins al 90 per cent ", ha recalcat el doctor.





En primer lloc, argumenta el doctor Gran, és necessari comptar amb un "bon patòleg" que diagnostiqui, tipifiqui, extraieu i espremi tota la informació possible del tumor.





Després d'ell, prossegueix, és important que un endocrinòleg descrigui la funcionalitat o no del tumor a la producció d'hormones.





Un cop fet aquest primer diagnòstic, es requereix que un radiòleg defineixi quina és l'extensió "exacta" del tumor i que un especialista en medicina nuclear s'encarregui de les proves d'imatge.





A més, per al tractament del tumor, cal comptar amb un cirurgià i, en cas de requerir teràpia farmacològica, amb un oncòleg mèdic especialitzat en TNE.





El tractament habitual d'aquests tumors sol basar-se en anàlegs de la somastatina (unes injeccions administrades per via intramuscular o per via subcutània que es toleren força bé) i no sol incloure quimioteràpia.