Zoido ordena als Mossos que identifiquin els que van tallar carreteres i vies el 8N

Tall de trànsit ferroviari a Sant Cugat del Vallès, el 8N





El Ministeri de l'Interior, al comandament dels Mossos d'Esquadra des de l'aplicació de l'article 155, ha ordenat a la policia autonòmica catalana la identificació del centenar de 'radicals' que van tallar carreteres i van dificultar el trànsit ferroviari durant el passat dimecres, 8N.





El ministre Juan Ignacio Zoido pretén així corregir l'actuació policial durant la jornada de l'anomenat 'atur de país' del passat 8N quan els Mossos tenien l'encàrrec de 'intervenir i pactar' amb els piquets independentistes. Els talls de carreteres frontereres i l'obstaculització del trànsit ferroviari poden ser ara motiu de sancions. El bloqueig de l'AVE durant 12 hores és un dels motius esgrimits des del ministeri de l'Interior.





Així, segons revela el diari digital 'OKDiario', aquest dia es va arribar a identicar a més de 100 manifestants als quals es va demanar documentació amb validesa (DNI, NIF o passaport). Però ara, els Mossos hauran d'analitzar vídeos i fotografies per presentar les pertinents denúncies administratives o penals, també per a la possible identificació d'altres radicals que van participar en la interrupció de la circulació en carreteres o el tràfic ferroviari. Dades i proves gràfiques que es destinaran a disposició judicial amb l'objecte de castigar unes accions que des del ministeri es qualifiquen de sabotatge.





Els agents compten amb enregistraments d'aquests talls en llocs de Barcelona, com l'entrada a l'Avinguda Diagonal. O en punts de l'A-2 com Abrea, o Sant Joan Despí, i de l'AP-7, a l'altura de Figueres, a pocs quilòmetres de la frontera amb França.





Un material que ha de ser revisat al detall ja que, en molts casos, la policia autonòmica va limitar la seva actuació a aclarir carreteres i vies sense procedir a identificar els activistes. A Barcelona es van donar situacions en què el sotsinspector que coordinava l'operatiu tan sols va dialogar amb els vaguistes sense demanar el document per a identificar-los, segons testimonis presencials.