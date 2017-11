Ada Colau diu que no té ganes de fer mítings per a aquesta campanya electoral

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat que "no té ganes" de fer mítings durant aquesta campanya electoral i ha assegurat que prefereix trepitjar els carrers i treballar des de l'Ajuntament per fer les polítiques que necessita Barcelona





En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcaldessa de Barcelona ha assegurat que l'Estat de les autonomies "no té raó de ser", pel que ha demanat revisar-de forma democràtica, i ha dit que les eleccions autonòmiques del 21 de desembre han de servir per canviar la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya.





Ada Colau ha assegurat que els comicis s'han d'aprofitar per recuperar l'autogovern, encara que també ha reclamat "revisar les estratègies" perquè el govern que surti de les eleccions pugui plantejar polítiques concretes per fer front als problemes que preocupen a la ciutadania.





En aquest sentit, Colau ha dit que "no té ganes" de fer mítings durant aquesta campanya electoral i ha assegurat que prefereix trepitjar els carrers i treballar des de l'Ajuntament per fer les polítiques que necessita Barcelona, i ha dit que la candidatura electoral de CatComú encapçalada per Xavier Domènech, seguit gairebé amb tota probabilitat per la portaveu dels 'comuns', Elisenda Alamny, és un bon tàndem.





Preguntada per les paraules del líder d'EUiA, Joan Josep Nuet, que va relatar que a l'inici de la declaració dels membres de la Mesa del Parlament al Tribunal Suprem (TS) el magistrat va dir: "Tranquils, això no és l'AN", Colau ha observat que l'AN és un tribunal hereu del franquisme, segons ella.





"És un tribunal d'excepció que habitualment fa lectures cirminalizadoras de la dissidència política", i ha insistit que la judicialització de la política no ajudarà a resoldre el conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya.





Així mateix, Colau ha dit que assistirà a la manifestació de l'ANC i Òmnium Cultural d'aquest dissabte per reclamar la llibertat dels membres del Govern cessats i dels líders sobiranistes empresonats: "Aniré a la manifestació per principis democràtics, més enllà de les discrepàncies polítiques".





EL PACTE DE GOVERN





En relació a la consulta a les bases de BComú sobre la continuïtat del pacte al Govern municipal amb el PSC, Colau ha explicat que els membres de l'Executiu municipal no s'han posicionat parell no influenciar en el vot, i ha valorat positivament les polítiques impulsades al costat dels socialistes al consistori.





"Hi ha valoració positiva del pacte amb el PSC i de les polítiques del govern de coalició, però ha passat un fet excepcional. Aquesta excepcionalitat s'ha d'abordar", ha assenyalat, en relació al suport dels socialistes a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, i ha destacat la importància de la consulta, ja que permet un debat serè i madur, segons ella.





Preguntada sobre els rumors sobre la candidatura de l'Agència Europea del Medicament (EMA), ha admès que la situació política és una dificultat per a Barcelona: "La principal dificultat és la situació de confrontació i bloqueig", encara que ha convingut que la capital catalana ha presentat la millor candidatura.