Biocat i l'Obra Social La Caixa impulsen el desenvolupament de la bioenginyeria al servei de la tercera edat

Rehabilitation Gaming System permet recuperar-se d'un ictus





Robots, xips i aplicacions milloraran la qualitat de vida de la gent gran en les pròximes dècades gràcies als avenços de la bioenginyeria, segons han conclòs experts reunits a la jornada B-Debat centrada en millorar la qualitat de vida de la gent gran i que ha estat promoguda per Biocat i l'Obra Social la Caixa.





Experts de diferents àmbits han presentat projectes com robots assistencials, aplicacions mòbils, noves eines de diagnòstic i solucions en medicina regenerativa encarats a millorar els sistemes i el benestar de les persones.





Els grans pateixen més malalties que la resta i molt sovint són patologies cròniques, "que en els pròxims anys faran augmentar en més de quatre punts del PIB les despeses del benestar de la gent gran", ha explicat el director corporatiu de Recerca i Estratègia de la Fundació Bancària la Caixa, Àngel Font.





Davant d'aquestes xifres, el director veu necessari apostar per la investigació amb la unió de les ciències bàsiques i les ciències de la vida al costat de l'enginyeria, però també promoure els esforços ètics i socials perquè les millores puguin aplicar-se en el dia a dia de els malalts.





A 2050 es duplicaran LA GENT GRAN





Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) entre els anys 2000 i 2050 es duplicarà el nombre actual de persones de més de 60 anys, implicant que una de cada cinc superarà aquesta edat dins 30 anys.





L'envelliment és un dels reptes més importants de la societat i el paradigma de la tercera edat està canviant, implicant la necessitat de personalitzar més el diagnòstic, ha explicat el director de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), Josep Samitier.





MEDICINA REGENERATIVA EN 3D





L'opció dels trasplantaments d'òrgans és cada vegada menys factible, ja que actualment hi ha menys donants de qualitat; davant aquesta realitat la bioenginyeria opta per la medicina regenerativa per reparar teixits i òrgans danyats a causa de l'envelliment.





Investigadors de l'IBEC treballen amb una bioimpresora 3D per aconseguir crear ronyons i empelts cardíacs que puguin regenerar les parts mortes dels cors que hagin patit infarts.





Samitier ha explicat que la investigació avança perquè les persones grans no hagin de desplaçar-se a l'hospital amb tanta freqüència, apostant pel monitoratge de la salut a partir de les aplicacions mòbils.





L'IBEC i l'Hospital Clínic han creat l'app Health4Sleep perquè les persones que pateixen apnees de son puguin seguir les característiques de la seva respiració, moviments i roncs incorporant un dispositiu mòbil en el seu abdomen.





LA REALITAT VIRTUAL COM A SISTEMA DE RECUPERACIÓ





La investigadora Belén Rubio ha presentat el joc Rehabilitation Gaming System, un sistema que millora la recuperació de pacients que han patit un ictus i que aposta per la realitat virtual per fer un seguiment de la motricitat de les extremitats de les persones.





A la jornada també s'ha presentat un xip per detectar diferents malalties que permet saber si l'origen d'un ictus és una hemorràgia o una trombosi.