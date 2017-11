La Generalitat va gastar 8.000 euros en la compra de dominis per a les webs del referèndum il·legal

La Guàrdia Civil registra el CTTI en les hores prèvies a l'1-O





El cap de Riscos del Centre de Seguretat de la Informació del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC-CESICAT), José Manuel Gómez Sanz, comptava, a més, amb infraestructura a Londres per si hi havia contratemps i van adquirir dominis a nom d'altres persones per "esborrar el rastre".





Així, Gómez Sanz, va actuar com a "coordinador" perquè les webs del referèndum l'1 d'octubre seguissin funcionant tot i les contingències que poguessin sorgir.





Segons un informe de la Guàrdia Civil, al qual va tenir accés Europa Press, aquest va assegurar en les converses intervingudes que la compra de dominis per al referèndum havia costat entre 6.000 i 8.000 euros i que havia usat noms ficticis per utilitzar la xarxa de l'empresa suïssa PROTON.





ProtonMail és un servei de correu electrònic web xifrat que garanteix la seguretat i confidencialitat dels seus clients. Es va crear el 2013 per tres científics del CERN (Organització Europea per a la Investigació Nuclear) arran de les revelacions de l'extreballador de la CIA, Edward Snowden, sobre les pràctiques de vigilància massiva de les agències de seguretat nord-americanes.





Aquest servei pertany a Proton Technologies, que té la seu social a Ginebra i els servidors a Suïssa, és a dir, que estan fora de la jurisdicció dels Estats Units i de la Unió Europea.





Doncs bé, en una de les converses que la Guàrdia Civil va gravar a Joan Manel Gómez Sanz, aquest comenta amb una altra persona anomenada Jesús, que molts dels dominis web, inclòs el Referendum.WS, estan a nom de JAMSTUBER i li adverteix que "si treuen aquesta dada" en referència a si els investigadors ho descobreixen, "poden treure tota la llista".





ESBORRAR EL RASTRE





En aquesta conversa, ocorreguda el 15 de setembre a les sis de la tarda, explica que ha suposat "uns diners, entre 6 i 8 mil euros" i li explica a Jesús que ha avisat ja a una altra persona anomenada Pep perquè "vagi comprant més dominis però a altres noms, per esborrar el rastre ".





Aquest dia, Joan Manel i Jesús preparen l'estratègia en cas que els bloquegin les web de referèndum que tenen obertes i parlen de quant temps trigarien a reaccionar.





Segons l'informe de la Guàrdia Civil, en converses següents, Joan Manel Gómez comenta que ha contractat el webmail de PROTON, l'empresa Suïssa de correu xifrat i que tenen com a correu de contacte amb PROTON el compte JAMSTUBER. Posteriorment, els investigadors van descobrir que aquest compte de correu pertany i és gestionada directament per Joan Manel Gómez Sanz.





Els agents també van descobrir que la persona cridada Jesús "es troba a Londres" i juntament amb Joan Manel són els encarregats de la implementació de les plataformes web en relació amb el referèndum que va tenir lloc l'1 d'octubre.





No obstant això, els investigadors sostenen que Joan Manel és qui actuava com a "coordinador" per cobrir qualsevol contingència que pogués sorgir buscant possibles solucions perquè el projecte no s'aturi, i també és qui va ordenar comprar dominis, el valor podria arribar als 6.000 o 8.000 euros.





MITJANS I PERSONAL DE LA GENERALITAT





Pel que fa a Jesús, la Guàrdia Civil esbrina també la seva filiació, es tracta de Jesús Bustos Díaz, i és el director al Regne Unit de Essi Projets. Li van remetre una citació policial el 29 de setembre perquè comparegués el 10 d'octubre, però aquest va desatendre la citació "sense cap justificació" i els agents van remetre un ofici al Jutjat perquè el magistrat pugui procedir a la citació judicial.





L'informe lliurat al jutjat exposa que les trucades de Joan Manel posaven de manifest que el web del referèndum s'estava duent a terme en instal·lacions de la Generalitat de Catalunya i amb mitjans humans i materials de la mateixa Generalitat.





De fet, una trucada de Joan Manel del 7 de setembre, el primer dia que ja funcionava el web REFERENDUM.CAT, deixa al descobert que els experts en telecomunicacions de les agències de la Generalitat especialitzades en aquest camp, CTTI i CESICAT estaven fent un seguiment del funcionament del web.





En una altra conversa telefònica del 9 de setembre, es comprova que Joan Manel Gómez juntament amb dues persones cridades Pep i Eduard, "són els experts informàtics que haurien dissenyat la xarxa de dominis, adreces i correus que suportarien els previsibles atacs que les autoritats judicials espanyoles poguessin dur a terme contra les diferents pàgines web creades a propòsit del referèndum".





A partir del 12 de setembre es van succeir converses entre Joan Manel i una altra persona anomenada Joan Ignasi per dur a terme totes les actualitzacions i millores fossin necessàries en les webs del referèndum Ref1oct.eu i Ref1oct.cat. En aquest moment, els agents van comprovar que Joan Manel està treballant en això des de la seu de Governació.





També esbrinen que és Jesús Bustos, des de Londres, qui va esmenant els errors que poden sorgir en el normal funcionament de les webs. Joan Manel i Jesús comenten el 13 de novembre que era qüestió de temps que es sol·licités el tancament del domini .CAT, però que si ho feien de forma específica sobre el web referendum.cat encara tenien preparats una llista de dominis. De fet, van concretar que ja havien comprat a Eurodons altres dominis com Ref1oct.eu i Ref1oct.cat, que serien els següents que activarien.





En una altra conversa, Joan Manel comenta Jesús que hi ha nous dominis com referendum.ws que el 13 de setembre, dia de la conversa, ja estava en funcionament. Li va dir que s'havia establert un calendari de treball de les web i que, en primer lloc, estava "el tema de les bases de dades per a l'assignació de col·legis electorals i en segon lloc, el recompte de vots". "Sembla ser que aquesta informació estarà allotjada en un núvol", van comentar referent a això els investigadors en el seu informe.