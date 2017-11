Junqueras encapçala la llista d'ERC amb els consellers presos i que inclou els escindits del PSC i Unió

Junqueras encapçalarà la candidatura amb els consellers empresonats





El líder d'ERC i vicepresident del Govern cessat, Oriol Junqueras, liderarà la llista d'ERC a les eleccions del 21 de desembre, una llista que inclourà a tots els consellers del partit que estan actualment empresonats per decisió de l'Audiència Nacional i també als que s'han anat a Brussel·les.





Segons han explicat fonts republicanes, el Consell Nacional d'ERC ha aprovat aquest dissabte una llista amb Junqueras d'un per la província de Barcelona; Marta Rovira de dues; i els consellers cessats Raül Romeva de tres; Carles Mundó de cinc i Toni Comín de set --Romeva i Mundó estan empresonats i Comín a Bèlgica--.





La llista d'ERC per Girona la liderarà la consellera cessada i empresonada Dolors Bassa; la llista de Lleida la consellera cessada i actualment a Brussel·les Meritxell Serret, i la llista per Tarragona la liderarà el delegat de la Generalitat a Tarragona cessat, Òscar Peris.





Bassa tindrà com a número dos de Girona al diputat de JxSí Roger Torrent i com tres a la diputada del mateix grup Anna Caula; Serret tindrà com dos i tres a Lleida a Bernat Soler i Gemma Espigares; i Peris tindrà a número dos per Tarragona a Noemí Llauradó.





Al Consell Nacional d'aquest dissabte s'han deixat de nou diverses cadires buides per als consellers que han estat empresonats o estan a Brussel·les: sobre les cadires hi havia un cartell amb el seu nom i un llaç groc, símbol de la defensa del que ERC considera presos polítics.





TRANSVERSALITAT, PLURALITAT I RIQUESA





També destaca que la llista per Barcelona la tancarà el catedràtic de Ciència Política Ramón Cotarelo, que ja havia participat en mítings dels republicans en anteriors campanyes, i en el lloc 24 per Barcelona hi haurà el sindicalista i exmilitant del PSC José Rodríguez 'Trinitro'.





En la seva exposició davant del Consell Nacional del partit, Rovira ha defensat que, per evidenciar el seu compromís amb el paper de la dona, totes les candidatures seran 'cremallera', és a dir, que el seu llocs seran ocupats successivament per un home i una dona en el mateix percentatge.





Rovira ha signat que es tracta d'una candidatura que expressa "transversalitat, pluralitat i riquesa", amb gent de diferents orígens, llengües i professions, que han de servir al principal objectiu del partit que és construir una república catalana.





"Volem arrencar de les mans del Govern espanyol nostres institucions democràtiques i posar-les en mans dels ciutadans del país", ha resumit Rovira, crítica amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució que ha intervingut a l'autonomia catalana.





En la seva intervenció Marta Rovira també ha insistit que el seu partit tanca la porta a una llista unitària de l'sobiranista, i es presentarà amb una candidatura pròpia mostrant l'absoluta voluntat de cooperar i coordinar-se amb altres llistes independentistes.





AMB SOCIALISTES I DEMOCRISTIANS ESCINDITS





Del Consell Nacional d'ERC d'aquest dissabte no sortirà la llista definitiva, ja que els republicans estan pendents d'incorporar a la seva candidatura a membres d'altres tres partits polítics amb els quals ha arribat a un acord: MES, Avancem i Demòcrates.





MES i Avancem són organitzacions socialistes escindides del PSC, mentre que Demòcrates és l'escissió independentista de l'extinta Unió; ERC té fins divendres per tancar una llista definitiva amb les incorporacions d'aquestes tres formacions.