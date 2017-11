Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet, substitueix Núria Parlon a l'executiva del PSOE

Núria Marín va intervenir en un Institut durant l'1-O





L'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i número dos del PSC, Núria Marín, forma part des d'aquest dissabte de la Comissió Executiva Federal del PSOE en substitució de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon .





Així ho ha decidit el Comitè Federal del PSOE, reunit a Alcalá de Henares (Madrid), que l'ha nomenat la secretària de Cohesió Social i Integració, segons ha informat el PSC.





Tant la direcció del PSOE com la del PSC donaven suport que Marín assumís aquest càrrec a la cúpula socialista i que fos ella la tercera representant catalana amb l'alcalde de Viladecans (Barcelona), Carles Ruiz, i el exsíndic d'Aran Paco Boya.





L'alcaldessa de l'Hospitalet cobreix la baixa de Núria Parlon, que va renunciar al seu càrrec en protesta pel suport del PSOE a les mesures decidides pel Govern a l'empara de l'article 155 de la Constitució per intervenir l'autonomia de Catalunya. Aquestes declaracions li van costar ser desautoritzada pel portaveu de l'Executiva Federal del PSOE, Oscar Pont.





CAPACITAT MEDIADORA





Marín, defensora de la posició del PSC que rebutjava tant la declaració unilateral d'independència de Catalunya com l'aplicació de l'article 155, va exigir al Govern el cessament de les càrregues policials contra els veïns del seu municipi en el referèndum de l'1 d'octubre i va demanar al president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, que deixés tranquils als alcaldes i no traslladés la tensió política als ajuntaments.





L'últim episodi el va protagonitzar fa uns dies, sent una de les peces en la mediació entre la Generalitat i el Govern central per evitar una declaració d'independència i la conseqüent aplicació de l'article 155 de la Constitució.





A Madrid s'aprecia la seva tasca de pont i la seva capacitat mediadora, així com la seva tasca com a alcaldessa de la segona ciutat més gran de Catalunya.





Segons diverses fonts consultades per Europa Press, Marín tindrà un paper molt actiu en la campanya del PSC per a les eleccions catalanes del 21 de desembre però preservarà la seva tasca com a regidora.