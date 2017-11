Xavier Domènech acusa JxSí de portar Catalunya a un "carrer sense sortida"

Xavier Domènech encapçalarà la llista de Catalunya en Comú-Podem





Domènech encapçalarà la llista de Catalunya a Comú-Podem seguit per la portaveu dels 'comuns', Elisenda Alamany i els exdiputats al Parlament Jéssica Albiach (Podem), Marta Ribas (ICV) i Joan Josep Nuet (EUiA).





A l'assemblea que celebren aquest dissabte a Sant Adrià de Besòs, també s'ha anunciat que Yolanda López (Podem) liderarà la llista per Tarragona; Llorenç Planagumà ( 'comuns') la candidatura per Girona, i Sara Vilà (ICV) la de Lleida.





També s'ha aprovat per una àmplia majoria que es presentaran als comicis sota el nom de Catalunya en Comú-Podem (CatComú-Podem).





A Barcelona, el sisè lloc de la llista l'ocupa Susanna Segòvia, fins aquest divendres portaveu de BComú, quan la formació liderada per Ada Colau va reorganitzar la seva estructura i va triar a altres portaveus, i el setè per al coordinador d'ICV, David Cid.





La formació integra diversos corrents polítiques, i així s'evidencia al llarg d'una llista en què els següents llocs són per a Lucas Ferro, Marc Parés, Concepció Abellán, Sandra Ezquerra i Candela López, i així fins a un total de 28 noms.





UN CARRER SENSE SORTIDA





Xavier Domènech, ha assegurat aquest dissabte que vol guanyar-les per recuperar Catalunya i dir-li al president del Govern, Mariano Rajoy, que "no és el president de Catalunya".





"A Rajoy no l'han votat els catalans perquè s'erigeixi en president de Catalunya, i hem de ser absolutament crítics també davant el carrer sense sortida al que ens han portat --en al·lusió a JxSí-- amb fulles de rutes que no porten a cap lloc ", ha exclamat en la seva intervenció en l'assemblea que CatComú ha celebrat a Sant Adrià de Besòs (Barcelona).





Segons Domènech, els ciutadans estan cansats de "els blocs del 155 i de la DUI" que han portat a la situació actual a Catalunya perquè, al marge de la qüestió independentista, la societat catalana està unida per moltes coses: "Està unida en un 80% per a decidir el seu futur, per acabar amb la por, a favor de la justícia social, contra la corrupció i en defensa de l'escola pública ".





Segons la seva opinió, del PP no es pot desconnectar, cal fer-lo fora, i ha avisat que no es poden ser alternativa dels populars els que són el seu principal crossa, Cs: "Inés Acostades viu com ningú de l'independentisme, però quan aquest desapareix , és el vell PP de tota la vida. a més, qui dóna suport a Acostades i Cs no és ni Rajoy, és José María Aznar ".





DESBLOQUEIG I SOLUCIONS





Tampoc considera que els socialistes puguin ser una alternativa al PP a Catalunya ni a la resta de l'Estat quan han passat "del no és no, sí però no i al sí sí, i quan pacten amb Unió i pactaran amb Cs i PP".





"On has anat a parar, PSC? Quo Vadis, PSC", ha exclamat Domènech, que ha carregat també contra ERC per incorporar també a les seves llistes a Demòcrates, hereus també d'Unió.





Per al també líder de CatComú, el 21 de desembre hi haurà tres paperetes: la d'Aznar, que assegura que va recomanar votar Cs, PP o socialistes; la de la DUI, que integren els partits independentistes, i la del seu partit, que representa "un futur col·lectiu per a tots els catalans, el desbloqueig, canvi i solucions".





"És la candidatura amb més sensibilitat social possible, un equip amb una gran diversitat, que és la que ens fa forts. Només des de la diversitat construirem grans majories", ha tancat.