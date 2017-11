D'Europa i de referèndums

Francisco Sosa Wagner va ser eurodiputat per UPyD





Europa és l'aventura política, social i cultural més rellevant que ens ha tocat viure a les persones de les nostres generacions, reitera el jurista Francisco Sosa Wagner, que fa uns anys fora eurodiputat per UPyD. En la construcció europea, Sosa valora les institucions de la Comissió (un gabinet de Govern amb 28 membres) i el Parlament (amb 751 membres) però no la del Consell Europeu, que és la reunió de caps d'Estat i de Govern.





La raó és que considera a aquest Consell un obstacle insalvable per avançar pel camí de la unitat europea i de la superació dels nacionalismes que han tenallat durant segles al vell continent. Ni Jean Monnet ni els pares fundadors (entre ells, Adenauer, De Gasperi, Schuman, Spaak i Spinelli) contemplaven aquesta institució que resulta bloquejadora de la unitat d'acció. Però aquí està.





En les seves Cartes a un euroescèptic, escrites fa quatre anys amb Mercedes Fuertes, Francisco Sosa Wagner alertava sobre els complexos industrials i tecnològics, enfortits per una xarxa que es beneficia de noves tècniques de comunicació, amb accions disperses pel món sencer, amb nombrosos experts al seu servei per recargolar les lleis o aprofitar-se de les seves contradiccions, davant d'uns Estats fàcils de manipular i reduïts a poders públics 'nans'. Una demolidora realitat que ha de ser adequadament resposta per la Unió Europea per defensar els drets dels ciutadans, d'aquí l'absoluta necessitat de la Unió no de la divisió. Parlem ara dels referèndums que alguns venen com la quinta essència de la democràcia.





En les seves recents Memòries dialogades (Edicions Deliberar), el jovial escèptic 'asturlleonès del Marroc' que és Sosa Wagner qualifica els referèndums com a instruments de la demagògia i recurs grat als dictadors. Però atorga un sí rotund als referèndums plantejats per un governant que es prengui seriosament als ciutadans i els pregunti una cosa que es pugui contestar amb els elements de judici necessaris i el degut coneixement a la seva disposició. Dóna un exemple pertinent: '¿ens gastem els diners en unes instal·lacions esportives o en una escola de música?'.





Cal prémer i conèixer l'opinió del poble pla però no utilitzar-lo per "donar el gat d'un gatuperi per la llebre de la democràcia rectament entesa". A bon entenedor ...