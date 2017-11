UGT anuncia mobilitzacions contra l'ERO excessiu del Banc de Santander

Seu central del Banc de Santander a Boadilla del Monte (Madrid)





La Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d'UGT (FeSMC) considera "massa elevat" el nombre de persones afectades per l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que va anunciar aquest dimecres Banc Santander. A més, el sindicat rebutja "qualsevol mesura traumàtica i unilateral" que prengui l'empresa.





En un comunicat, la federació demana que s'augmenti les recol·locacions --tot i que també demana evitar la mobilitat geográfica--, i rebaixar l'edat de 58 anys que el banc va assenyalar per a acollir-se a les prejubilacions.





Davant d'això, FeSMC-UGT afirma que "no descarta mobilitzacions si no es donen les condicions d'un acord equilibrat, no traumàtic i voluntari".





Amb tot, el sindicat considera "incomprensible i, fins i tot, insultant per als treballadors" que una entitat com Banc Santander "posi damunt de la taula un ajust tan restrictiu".





"És evident que la recuperació econòmica tan publicitada no està arribant a tots per igual, mentre les grans empreses i bancs incrementen els seus beneficis, les persones perden els seus llocs de treball, veuen precaritzades les seves condicions laborals o minvats els seus salaris", denuncia.





La propera reunió informativa de l'entitat sobre la situació tindrà lloc el proper dilluns 13 de novembre i el dijous 16 està previst que es constitueixi formalment la taula de negociació de l'ERO.





Aquest dimecres, Banco Santander va informar de la seva intenció d'aplicar un ERO que afectarà, segons dades d'UGT, a 2.160 empleats a tot Espanya entre els bancs Santander i Popular. Del total, pretenen que 1.585 surtin a través de prejubilacions i baixes incentivades, mentre que els 575 restants seran recol·locats en llocs similars dins de la financera. En concret, UGT estima que a Galícia podrà afectar prop de 200 treballadors.