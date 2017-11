750.000 persones exigeixen a Barcelona la llibertat dels independentistes empresonats

Capçalera de la manifestació d'aquest dissabte al carrer de la Marina de Barcelona





750.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han assistit aquest dissabte a la manifestació de Barcelona per exigir la llibertat dels consellers cessats i els presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural, també empresonats.





Els manifestants han acudit amb banderes estelades i amb un llaç groc a la solapa en homenatge als polítics que romanen en presó preventiva per ordre de l'Audiència Nacional: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Carles Mundó, Meritxell, Borràs i Dolors Bassa.





També han exigit la llibertat del president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.





Les dues entitats sobiranistes han organitzat la marxa amb el lema 'Llibertat presos polítics. Som república ', i es va convocar el mateix dia en què l'Audiència Nacional va decretar presó incondicional sense fiança per a consellers cessats.





Entre els assistents a la marxa estan diversos dirigents d'ERC (com Roger Torrent), PDeCAT (com Josep Lluís Cleries i Neus Munté) i CUP (com Benet Salellas i David Fernàndez); Elisenda Alamany (CatComú); Andoni Ortuzar (PNB); Albano Dante Fachin (exlíder de Podem); membres de l'ANC i d'Òmnium, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.





La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha evitat assistir poques hores després de quedar en llibertat sota fiança per rebel·lió i sedició per recomanació dels seus advocats.





MISSATGES DES DE LA PRESÓ





Els consellers de la Generalitat cessats i empresonats han enviat sengles cartes als manifestants d'aquest dissabte a Barcelona i que s'han llegit al final de la marxa, en què agraeixen el suport i demanen seguir mobilitzant per la independència de Catalunya i l'alliberament de els presos sobiranistes.





Familiars i amics han llegit les cartes des de l'escenari de la manifestació al carrer Marina, i han estat ovacionats pels assistents entre crits de 'Llibertat' i 'No esteu sols'.





Oriol Junqueras (Vicepresidència i Economia) ha reivindicat en el seu missatge la mobilització de la població per demanar llibertat, i ha demanat continuar: "Lluiteu sempre sense defallir i l'hivern deixarà passar a la primavera. Endavant!".





També ha criticat que l'Estat respon amb repressió a la mobilització de l'independentisme: "Avui trobem tanta gent i dignitat, tanta set de justícia i llibertat, tanta il·lusió i esperança, que des dels seus torres d'ivori no entenen res. I com no entenen res responen amb violència i menyspreu ".





RECLAMACIÓ D'UNITAT





Jordi Turull (Presidència), Josep Rull (Territori) i Joaquim Forn (Interior) han coincidit a reclamar unitat, ja que la divisió de l'independentisme "és la gran esperança de l'Estat", ha concretat Turull.





Ell mateix ha assegurat que la unitat ja ha permès fer grans avenços a l'independentisme i que d'ara endavant serà la clau de la independència: "Us demano que, malgrat les eleccions, mantingueu la dignitat, perquè ens donarà la força i la unitat ens donarà la victòria ".





Rull ha sostingut que "s'equivoquen aquells que creuen que poden empresonar la voluntat democràtica d'un poble", i ha assegurat que el seu compromís amb la llibertat de Catalunya és insubornable, i que la unitat de la ciutadania és la força dels que estan en la presó.





Forn ha reivindicat la pau, la democràcia i la llibertat, i ha assenyalat que no és el moment de les discrepàncies en l'independentisme: "Estem junts a la presó. No és l'hora de la diferència, és el moment de la màxima unitat" .





Dolors Bassa (Treball) i Meritxell Borràs (Governació) han enviat una carta conjunta en què agraeixen les mostres de suport de la ciutadania, perquè els ajuda a passar el dia a dia a la presó, i han afirmat que la seva esperança en el futur és fer "un país on càpiga tothom i on valgui la pena viure".





Carles Mundó (Justícia) també ha expressat el seu agraïment pel suport rebut, ja que creu que enforteix a les famílies dels presos, i ha advertit que "a les persones se les pot empresonar, però ningú pot empresonar les idees", i que els problemes polítics no es poden resoldre als tribunals.





I Raül Romeva (Exteriors) ha defensat continuar oferint diàleg i solucions polítiques, ja que "mai ha estat ni pot ser l'odi, la venjança ni la violència" el que mogui al sobiranisme.









VÍDEO DE PUIGDEMONT DES DE BRUSSEL·LES





El president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, ha dirigit un missatge gravat en vídeo als manifestants d'aquest dissabte a Barcelona, per demanar-los que segueixin "molt actius" perquè ho necessiten els investigats pel procés sobiranista i la declaració d'independència, i perquè també és necessari per culminar el seu objectiu.





"Us volem sentir, i segur que els que estem a Brussel·les o els que estan a la presó sentirem el vostre clam. Moltíssimes gràcies", ha dit per concloure el seu missatge, projectat al final de la marxa.





"No ens deixem atemorir, tenallar, per aquells que voldrien imposar la llei del 155, retallar les nostres llibertats i aniquilar, vexar, humiliar a les nostres institucions", ha afegit.





També ha demanat que "tothom escolti aquestes veus plurals que envien un missatge molt nítid i clar".





I ha concretat aquests missatges: "A l'Estat espanyol així no es pot continuar, a la comunitat europea: deixi de mirar cap a un altre costat", i que tots els demòcrates del món mirin al poble català perquè està en peu, digne i vol decidir a través de les urnes, sense violència, segons ha dit.





Puigdemont ha demanat que els dirigents sobiranistes investigats puguin complir el mandat de les passades eleccions catalanes: "Lluitar per les nostres institucions, llibertats, la nostra manera i el nostre dret a fer un país nou, millor, diferent".





Ha agraït que es pugui "expressar amb un clam unitari" que cal llibertat, democràcia, i ha exigit que la gent investigada que està dins o fora de la presó puguin tornar a casa seva.





ELS CONSELLERS CESSATS





Igualment, s'han projectat sengles vídeos dels consellers cessats Meritxell Serret (Agricultura), Lluís Puig (Cultura), Clara Ponsatí (Ensenyament) i Antoni Comín (Salut), també des de Brussel·les, i que han exigit "la llibertat dels presos polítics ".





Serret ha demanat: "El 21-D, anem tots junts a guanyar la llibertat del país i dels nostres presos polítics", i ha cridat a acumular forces de cara a les eleccions per tornar a desbordar les urnes i els carrers a favor de la democràcia i el dret a decidir.





Puig ha apel·lat a convertir les manifestacions cíviques en per dels valors humans de la pau i la democràcia: "Us agraïm que participeu com un sol poble".





En un altre breu missatge, Clara Ponsatí ha reclamat, "amb insistència, la llibertat per a tothom, i, sobretot, per als presos".





Comín ha qualificat de salvatjada totalment inacceptable l'empresonament dels seus companys, ho ha contrastat amb el que ha dictat per a ells la justícia belga, ha advertit que lluitaran perquè surtin en llibertat el més aviat possible, i ha avisat al Govern espanyol: "L'afany de llibertat d'un poble no es pot empresonar".