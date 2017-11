Ada Colau acusa el Govern de desaparèixer i abandonar el país en comptes de convocar eleccions

Vicenç Navarro, Xavier Domènech i Ada Colau





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau (CatComú), ha exigit aquest dissabte al Govern cessat explicacions i autocrítica "per haver enganyat i tensionat a la població, i per haver creat un perjudici econòmic terrible a què caldrà fer front" després de portar a Catalunya a una Declaració Unilateral d'Independència (DUI).





En la seva intervenció en l'assemblea que CatComú celebra a Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha assegurat que la campanya per a les eleccions del 21 de desembre serà una oportunitat perquè els partits que conformaven JxSí expliquin "perquè, en comptes de convocar eleccions, van fer una DUI, van desaparèixer i van deixar el país només sense signar ni un decret".





Malgrat exigir la sortida de la presó dels consellers cessats i dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, ha assegurat que ha de començar a dir-se que hi ha hagut un Govern cessat "irresponsable que ha portat el país al desastre".





Per Colau, aquestes eleccions se celebraran en la pitjor situació institucional possible dels últims 40 anys, amb una Generalitat "intervinguda i un Govern legítimament elegit cessat pel 155 i injustament encarceladdo per motius polítics", i en un moment de bloqueig de relacions entre la Generalitat i el Govern central.





CRÍTIQUES AL PSC





Segons la seva opinió, hi ha una polarització i una política de blocs que no els representa, pel que ha cridat a "recosir les ferides" d'una societat que creu que no es mereix haver estat tensionada per part dels que apliquen el 155 i els que han aprovat la DUI.





També ha carregat contra el PSC, després de lamentar que no portin la retirada de l'155 i la llibertat dels empresonats com a primer punt del seu programa electoral: "No entenc que no es demani la llibertat de companys, encara que no siguin del teu partit, per molt que siguin adversaris polítics".





Després de l'aliança dels socialistes amb Units per Avancar, integrat per ex d'Unió, ha reflexionat que no sap què pensarien Pasqual Maragall i antics socialistes d'aquestes aliances i veu "incomprensible i injustificable que Miquel Iceta es faci 'selfies' amb el racista i xenòfob d'Albiol".





"No entenc, com a dona d'esquerres, que Iceta s'aliï amb PP i Cs, i sumi a les seves files a Unió, un partit de dreta en contra dels drets LGTBI. Si això és l'esquerra, que vingui algú i m'ho expliqui", ha tancat.





L'alcaldessa també s'ha dirigit al PP, deixant clar que no tindrà res a fer amb Catalunya mentre la tracti amb "arrogància, menyspreu i autoritarisme", i ha demanat que, juntament amb Cs, es quedin sols en aquestes eleccions.