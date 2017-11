Renfe i Adif denunciaran el bloqueig ferroviari del 8N i reclamaran pels danys associats

Els estudiants van bloquejar les vies de l'AVE a l'estació de Sants





Adif i Renfe presentaran una denúncia davant la Fiscalia pels talls en estacions i infraestructures ferroviàries que van tenir lloc el dimecres 8 de novembre durant la vaga general i una reclamació dels danys associats, ha anunciat el Ministeri de Foment en un comunicat aquest dissabte.





Els serveis jurídics i tècnics de les dues entitats estan fent una valoració patrimonial i econòmica dels danys, i presentaran com a prova els enregistraments per identificar els presumptes responsables de les accions.





Foment ha explicat que els talls van afectar més de 10.000 viatgers dels serveis d'alta velocitat ja 150.000 de Rodalies, als quals se'ls ha recompensat amb indemnitzacions i contraprestacions pels retards, i ha demanat disculpes per les molèsties produïdes.





Els principals incidents es van produir entre les estacions d'alta velocitat del Camp de Tarragona i Figueres-Vilafant per l'ocupació de les vies de l'estació de Sants a Barcelona durant més de quatre hores, i de Girona durant més de 12 hores.





També van estar afectades les línies R1, R3 i R4 de Rodalies, i en diverses estacions de Catalunya es van registrar retards per la presència de manifestants en les vies, i "situacions de greu risc per la circulació de trens per la col·locació intencionada d'obstacles en elements sensibles de la infraestructura ".