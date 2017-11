Puigdemont podria oferir a Marta Rovira encapçalar una 'llista de país' per al 21D

Marta Rovira, secretària general d'ERC





La negativa d'Oriol Junqueras per repetir una candidatura conjunta empeny el president cessat a plantejar una 'llista de país' més enllà de la proposta aprovada pel Consell Nacional del PDECat. El desafiament de Puigdemont passa per oferir a la número dos d'ERC, Marta Rovira, encapçalar aquesta candidatura.





'El Confidencial' es fa ressò aquest diumenge del fracàs de la delegació del PEDECat, encapçalada per Artur Mas i Marta Pascal, la seva secretària general, que va viatjar aquest cap de setmana a Brussel·les amb la intenció d'unificar una estratègia de cara a les eleccions.





Segons aquest mitjà digital, un cop descartada una altra coalició JxSí per la fèrria oposició del líder republicà, Puigdemont insisteix ara des de Brussel·les a liderar una agrupació electoral -conjunt de ciutadans que s'associa temporalment per presentar una candidatura a unes determinades eleccions- formada per una llista cívica al marge dels partits, en la qual s'inclouria a 'els Jordis' i als exconsellers. L'expresident, que malgrat tot no es mostra disposat a renunciar a comptar amb el suport d'ERC, ha ofert a la secretària general dels republicans, Marta Rovira, ser la candidata a la presidència de la Generalitat per tal de forçar-los a formar part de 'la seva llista'.





Puigdemont està disposat a aprofitar el distanciament que viuen a ERC entre el possibilisme de Junqueras i la progressiva radicalització de Rovira. Va ser ella la que va empènyer perquè sortís endavant la Llei de Transitorietat quan hi havia un pacte tàcit entre convergents i republicans per esperar i fer un pas enrere, i va ser ella també la que es va imposar per votar la declaració d'independència quan ja s'havia decidit que la millor opció era la de convocar eleccions.





Segons revela 'El Confidencial', "Puigdemont ha comunicat a la direcció del seu partit aquest plantejament i ha informat de la seva decisió de no tornar a presentar-se sota les sigles" perdedores i corruptes "de PDeCAT, ja que no està disposat a seu fracàs personal en les properes eleccions. Puigdemont dinamita d'aquesta forma els pocs ponts que li quedaven amb el seu partit, una formació a la qual acusa d'timorata, en la qual no se sent a gust i que considera és hereva dels casos de corrupció del pujolisme i de l'antiga CDC" .





Així, "Puigdemont exigeix al PDeCAT que renunciï a presentar-se com a formació, i que, en tot cas, s'integri en la coalició d'electors. Aquesta situació ha generat una crisi total en la formació dels exconvergentes, ja que la seva direcció no entén el comportament de l'expresident, obcecat en una decisió que qualifiquen de "bogeria" i disposat a sacrificar el partit darrere dels seus interessos personals".





'El Confidencial' assegura que els tracking interns de les empreses de sondejos d'opinió donen com a polític més conegut i valorat dins el PDeCAT l'exconseller Santi Vila. "El segueixen donant fins i tot després de la seva declaració davant l'Audiència Nacional i la seva efímer pas per la presó. No obstant això, el fet que renunciés al seu càrrec en vigílies de la declaració d'independència i que sigui acusat de 'botifler' per un sector de l'independentisme, no només dificulta que pugui ser cap de llista a la formació a la qual pertany sinó que, probablement, no tingui ni forat a la mateixa".





No obstant això, conclute el diari digital, i "davant la possible fugida de Puigdemont, altres candidats que sonen són la exconsellera de Presidència Neus Munté; l'alcaldessa de Sant Cugat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i l'exconseller de Territori Josep Rull, actualment a la presó".