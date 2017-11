Prop de 10.000 persones podrien morir aquest any a Espanya a causa de la pneumònia

Aquest diumenge se celebra el Dia Mndial de la Pneumònia





La pneumònia provocarà la mort de 10.000 persones a Espanya el 2017, segons ha informat la pneumòloga de IMQ, Isabel Urrutia, amb motiu de la celebració, aquest diumenge, del Dia Mundial contra aquesta malaltia considerada com una de les tres causes de mort globals més importants del món.





"Tot i algunes creences populars, pel que fa als climes humits, la distribució territorial de la pneumònia no presenta cap patró geogràfic clar, però el que sí que s'ha confirmat és la major incidència de pneumònia en mesos d'hivern, quan el fred és més acusat. de fet, la recent baixada de temperatures ja s'ha començat a notar en les consultes dels especialistes de l'aparell respiratori ", ha dit la pneumòloga de IMQ, Isabel Urrutia.





Entre 2005 i 2015, el nombre de morts per pneumònia ha oscil·lat entre els 7.525 morts registrades el 2010 i les més de 10.000 morts de 2015, el registre més alt de l'última dècada. La mitjana en aquests anys s'ha situat en 8.679 persones.





No obstant això, la tendència és a l'alça. "L'augment de l'esperança de vida i la major prevalença de malalties cròniques són dues circumstàncies molt a tenir en compte, ja que la pneumònia és més freqüent en les edats extremes de la vida. A més edat major prevalença de comorbiditats, el que implica un major risc.





Pel que fa al tractament, la doctora ha informat que les pneumònies es tracten amb antibiòtics, si bé abans de seleccionar un tractament s'ha d'establir la gravetat de la pneumònia i els factors de risc que presenta el pacient. Basant-se aquests, es decideix el destí del pacient i el tractament més adequat en cada cas, però, s'ha d'evitar arribar a aquesta situació i, per això, cal observar diferents mesures preventives.





A més, hi ha vacunes que ajuden a la prevenció de la pneumònia contra alguns dels microorganismes que les produeixen com són l'antipneumocòccica, la vacuna antigripal i vacunes que s'administren en l'edat pediàtrica, com per exemple, contra el 'Haemophilus influenzae' tipus b , xarampió, tos ferina, varicel·la i altres.





"També és fonamental suprimir les situacions de risc que poden afavorir la seva presentació. S'ha de portar un estil de vida saludable, abrigar-se correctament, mantenir una higiene correcta de mans, netejar les superfícies que puguin transmetre la infecció, tapar-se la boca en tossir o esternudar, no fumar i mantenir un correcte estat nutricional ", ha emfatitzat l'especialista de IMQ.





En l'actualitat, es disposa de dues vacunes per a l'adult: la vacuna polisacàrida (VNP23) i la vacuna conjugada (VNC13).





A més de la vacuna antipneumocòccica, es recomana la vacunació antigripal, atès que la infecció pel virus influença és un factor de risc per al desenvolupament d'una pneumònia.





MAJOR RESISTÈNCIA ALS ANTIBIÒTICS





"En els últims anys, s'ha produït un augment en la prevalença i virulència del pneumococ que és un dels principals patògens implicats en les pneumònies, al que s'ha afegit la progressiva resistència a antibiòtics que s'ha generat en les últimes dècades" , ha destacat Urrutia.





Tot el previ ha generat "més interès" en el perfeccionament de vacunes antipneumocòcciques i atès que les vacunes prevenen infeccions, conseqüentment es reduirà l'ús de tractaments, de manera que, segons el parer de la doctora, cal esperar que es freni l'aparició de multirresistencias antibiòtiques.





Així mateix, amb l'ús generalitzat de vacunes conjugades enfront del pneumococ s'ha reduït el nombre d'infeccions invasives i de soques resistents, gràcies a la reducció de la colonització faríngia per serotips resistents i el bloqueig de la transmissió d'aquests serotips.





De cara al futur, la doctora Urrutia ha explicat l'existència de nous antibiòtics en estudi, especialment per al tractament de les pneumònies nosocomials, que són les pneumònies que s'adquireixen al mig hospitalari, provocades per patògens multiresistents.