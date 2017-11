La consulta de BComú obliga a Ada Colau a trencar el pacte amb el PSC a Barcelona

El socialista Jaume Collboni al costat de l'alcaldessa Ada Colau





Les bases de BComú han decidit trencar el pacte amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona amb 2.059 vots a favor, el 54,18%, enfront de 1.737 vots, el 48,46%, en contra, a causa del suport socialista a l'aplicació del 155.





La consulta interna, en la qual han participat 3.800 persones, es va obrir el dijous i va acabar aquest dissabte a mitjanit amb la pregunta: "A causa del suport del PSC / PSOE a l'aplicació de l'article 155, Barcelona A Comú ha de posar fi al pacte de govern amb el PSC a la ciutat per governar en solitari? ".





Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcalde de Barcelona, ha explicat que des BComú es va intentar que el PSC canviés el suport al PP sense que hagi estat possible i ha reconegut que no desitjaven "arribar fins aquí" perquè el pacte municipal ha tingut "molts punts positius ".





Pisarello ha dit també que el seu grup governarà ara sense suports, però recorda que "bona part de les polítiques de l'any passat van tirar endavant amb acords variables amb diferents forces polítiques".





COLLBONI: "FEIA FALTA RECONSTRUIR EL PAÍS, NO TRENCAR MÉ COSES"





Per la seva banda, el líder del PSC a Barcelona i encara segon tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha lamentat aquest diumenge que les bases de Bcomú hagin optat per trencar l'acord de govern amb els socialistes: "Feia falta reconstruir el país, no trencar més coses".





"Feia falta posar Barcelona i els seus ciutadans per davant. Feia falta prioritzar aliances d'esquerres. És el que hem defensat i defensaré", ha asseverat Collboni en una anotació al Twitter recollit per Europa Press.

"Venim des de lluny, i el futur de Barcelona està ple d'oportunitats", ha afegit.