Experts alemanys adverteixen que la qüestió catalana pot perjudicar el creixement econòmic d'Espanya

La qüestió catalana podria afectar el creixement econòmic d'Espanya





Coincidint amb el diagnòstic de la Comissió Europea, el Consell d'Experts Econòmics d'Alemanya recorda que l'economia catalana suposa aproximadament la quarta part de la producció industrial i de les exportacions d'Espanya.





Així, el Consell d'Experts Econòmics del Govern d'Alemanya, conegut popularment com 'els cinc savis', ha revisat a l'alça les seves previsions de creixement per a Espanya, encara que ha advertit que en cas que es perllongui la incertesa relacionada amb les tensions polítiques a Catalunya el creixement de l'economia espanyola es veuria afectat negativament.





"Si la incertesa persisteix, pot ser que afecti negativament al creixement d'Espanya, i particularment de Catalunya, el 2018", adverteixen els experts, que, però, no s'aprecien grans riscos immediats de moment a la zona euro.





En la seva anàlisi, el Consell recorda que l'economia catalana suposa aproximadament la quarta part de la producció industrial i de les exportacions d'Espanya i subratlla els estrets vincles econòmics de Catalunya amb altres regions espanyoles, el que es reflecteix en el creixement sincrònic d'Espanya i Catalunya en els últims 15 anys.





Malgrat aquesta incertesa, els 'savis' alemanys han revisat a l'alça les seves previsions de creixement per a Espanya, el PIB augmentarà el 2017 un 3,1% aquest any i s'alentirà al 2,3% un any després, davant de les projeccions del passat mes de març, quan auguraven una expansió del 2,6% i del 2,1% respectivament, coincidint així amb les projeccions macroeconòmiques del Govern espanyol.





Aquesta millor evolució econòmica permetrà una reducció més acusada de la desocupació a Espanya, que tancarà 2017 amb una taxa d'atur del 17,1%, enfront de l'anterior estimació del 17,7%, mentre que els experts mantenen la seva previsió del 16,1 % per al pròxim any.





RISCOS POLÍTICS





D'aquesta manera, l'economia espanyola seguirà creixent molt per sobre del ritme estimat per al conjunt de l'eurozona, el PIB, segons el Consell d'Experts Econòmics del Govern d'Alemanya, creixerà a un ritme del 2,3% aquest any i del 2 , 1% el següent.





En aquest sentit, els 'savis' assenyalen que a Europa han disminuït els riscos polítics relatius a la supervivència de la Unió Monetària després dels resultats electorals de 2017, tot i que reconeix que "els recents esdeveniments a Catalunya segueixen subratllant l'existència de tensions polítiques".





"Un increment dels riscos polítics, que persisteixen en alguns països, els elevats nivells de préstecs fallits i un sobtat augment dels tipus d'interès podrien tenir un impacte negatiu sobre el creixement de la zona euro", afegeixen.





El diagnòstic dels 'savis' alemanys coincideix amb el de la Comissió Europea, que aquest dijous va revisar a l'alça les seves previsions de creixement fins al 3,1% el 2017 i el 2,5% el 2018, però va advertir que, si fins ara les reaccions del mercat als "esdeveniments recents a Catalunya" han estat "contingudes", hi ha el risc que "futurs esdeveniments puguin tenir un impacte sobre el creixement", la grandària "no pot ser anticipat en aquest moment".





En aquesta mateixa línia, el Fons Monetari Internacional (FMI), els pronòstics de creixement per a Espanya apunten a una expansió del 3,1% aquest any i del 2,5% el 2018, advertia a principis d'octubre que, tot i que les perspectives actuals per a l'economia espanyola "són forts", les tensions perllongades i la incertesa relacionada amb Catalunya "podrien pesar sobre la confiança i les decisions d'inversió".