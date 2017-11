L'ambaixador de Rússia nega ingerències a Catalunya i assenyala a cert periodisme populista

L'ambaixador de Rússia a Espanya, Yuri Korchagin









L'ambaixador de Rússia a Espanya, Yuri Korchagin, ha assegurat que les publicacions d'alguns mitjans espanyols sobre la presumpta "intromissió russa" en la situació de Catalunya no són només "errònies", sinó també "perilloses".





"Hi ha diverses manifestacions de populisme, la més habitual és un polític que esgrima lemes fustigantes i impactants però que, generalment, són inviables. Però també hi ha populistes entre els periodistes, ja que el tret distintiu de tot populista és proposar una solució fàcil, fins i tot primitiva i, per tant, impossible, a un problema complicat ", ha assenyalat Korchagin.





En aquest sentit, ha ressaltat que és "lamentable" l'actuació de "certs periodistes espanyols", ja que pretenen "atribuir la gènesi de la complicada crisi catalana a una ingerència russa".





"És evident el perillós que és semblant enfocament, doncs intenta despistar l'opinió pública i els polítics encarregats de prendre decisions d'importància nacional, així com distreure'ls de la complicada i meticulosa tasca per resoldre el greu problema que s'enfada la nació amiga d'Espanya" , ha subratllat.