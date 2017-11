Rajoy reclama el vot massiu de la majoria silenciada per a García Albiol

Mariano Rajoy expressa el seu suport a Xavier García Albiol





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha demanat aquest diumenge que "la majoria silenciosa converteixi la seva veu en vot" de manera massiva a les eleccions del 21 de desembre per deixar enrere l'etapa independentista i obrir una nova era de tranquil·litat i respecte a la llei.





Ho ha dit en l'acte de proclamació a Barcelona de Xavier García Albiol com a candidat del PP català pel 21 de desembre, en el qual també ha participat a la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal.





En la seva primera intervenció a Catalunya des de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, Rajoy ha defensat aquesta mesura i ha dit que ha servit per a poder convocar unes eleccions "netes, transparents i amb garanties", en les que els catalans podran expressar-se i exigir un canvi d'etapa.





Rajoy ha dit que durant molts anys els independentistes han volgut imposar les seves idees, però que "la majoria silenciosa o silenciada ha sortit al carrer en les ultimes setmanes i ha demostrat el seu afany de concòrdia, l'afany d'una Catalunya que desperta i es mostra plural i diversa".





La societat catalana, ha prosseguit, res té a veure la societat "homogènia, uniforme i excloent" que tracten d'imposar els independentistes, i el 21 de desembre és la millor oportunitat per demostrar-ho.





"Cal que aquesta veu acudeixi a la cita amb les urnes per omplir-les de vots per la convivència i la tranquil·litat, de vots per una Catalunya a Espanya ia Europa", ha afegit.





Rajoy ha reivindicat que els comicis seran autonòmics perquè els ha convocat ell com a president d'Espanya en virtut de l'article 155 --expressió que ha estat llargament ovacionada--, i ha dit que l'ha fet perquè volia "unes eleccions netes i legals que restaurin la democràcia amb urnes de veritat".





ANAR A LA LLEI PER FER COMPLIR LA LLEI





"El Govern va decidir que la desraó trenqués la llei per derrocar la democràcia i nosaltres hem restablert l'ordre legal i democràtic" per posar fi al estrambot separatista final que va arribar a finals d'octubre amb la proclamació de la independència al Parlament, ha defensat.





El 155 ha significat "acudir a la llei per fer complir la llei, l'obligació de tot govern", ja que ningú s'imagina a Alemanya o França quedant impassible davant una declaració il·legal d'independència, ha reivindicat.





Rajoy ha defensat l'article tenint en compte el punt al qual van arribar els independentistes, però ha insistit que abans d'adoptar aquesta mesura "es van esgotar totes les vies perquè posessin fi a la seva deliri".

El 155, ha afegit, ha servit per complir quatre objectius: restaurar la legalitat, recuperar la confiança, protegir la recuperació econòmica i celebrar eleccions en situació de normalitat democràtica i neutralitat institucional.





"El bàsic, el més important, era tornar la tranquil·litat a la vida quotidiana dels catalans, no cansar més la gent i conviure sense discussions entre veïns i persones", ha defensat.





Rajoy s'ha compromès a implicar-se molt en la campanya electoral del PP català, i ha dit que estarà "el dia 8, abans i després".





També ha posat en valor que la campanya electoral comenci la nit del 5 de desembre, vigília del 39 aniversari de la Constitució: "Als del lema excloent d'independència o independència, els respondrem amb Estatut, Constitució, convivència i seny. Amb Catalunya, Espanya i Europa".