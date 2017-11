Iceta lamenta la ruptura del pacte de Barcelona amb BComÃº i acusa Colau d'independentista

Miquel Iceta, primer secretari del PSC





El primer secretari del PSC i candidat a la Generalitat, Miquel Iceta, ha lamentat aquest diumenge que les bases de BComú hagin optat per trencar el pacte de govern amb el PSC a Barcelona, i ha advertit: "No podrem mirar com fèiem fins ara a la gent dels 'comuns ".





El PSC seguia en el Govern de l'alcaldessa, Ada Colau, perquè confiava en el executiu i en els que van subscriure el pacte, que deixava fora les qüestions que no estiguessin relacionades amb Barcelona: "Ni amb això ha estat de fiar la direcció dels comuns", ha asseverat preguntat pels mitjans en un acte per fotografiar-se amb els membres de la candidatura de la província de Barcelona.





Ha lamentat que Colau no hagi expressat durant la consulta a les bases la seva opinió sobre si s'havia de mantenir o no el pacte: "S'ha volgut amagar i amagar la seva opinió, i dirà potser que la decisió l'han pres altres. Això demostra que pot ser l'alcaldessa, però no és la líder que Barcelona necessita ".





"Entre Barcelona i la independència, Colau ha escollit la independència. Entre la inestabilitat i l'estabilitat, ha escollit inestabilitat. Entre un govern d'esquerres i doblegar-se a les exigències de Trias i Bosch, ha escollit la segona opció", ha asseverat en referència a els líders municipals del grup Demòcrata i ERC, Xavier Trias i Alfred Bosch.





El dirigent socialista ha rebut amb tristesa la notícia i ha agraït als membres de BComú que han optat a la consulta per mantenir el pacte seva aposta per defensar "un dels pocs governs d'esquerres compartits que queden no només a Catalunya, sinó a Espanya".





"ESTEM FARTS QUE CATALUNYA PERDI i retrocedeixi"





Ha explicat que el PSC ja ha presentat les seves llistes i que ha estat el primer a fer-ho --- "portarem el número 1 des del primer moment" -, i ha defensat que és una llista magnífica, que farà campanya amb símbols del PSC i també de Units per Avancar.





"Volem unitat i volem avançar. Estem farts que Catalunya perdi i retrocedeixi. Es mereix el millor, que és avançar i guanyar, i per això estem units", ha defensat Iceta, que ha advocat per canviar la llei electoral perquè districtes puguin triar directament els seus diputats.





Ha sostingut que la seva candidatura és un "dipòsit d'esperança" amb objectius de país, entre els quals figuren evitar la fractura entre Catalunya i la resta d'Espanya; aprofitar la recuperació econòmica per crear ocupació de qualitat; treballar perquè tornin les empreses que han traslladat les seves seus socials fora de Catalunya, i reduir les desigualtats.





"On hi ha divisió, podrem unitat. On hi ha sectarisme, posarem germanor. On hi ha improvisació, preparació", ha assegurat, i ha ressaltat que l'objectiu no és arribar el primer, sinó ser el que millor serveixi al país ia la seva gent.





"Des del lloc en què els catalans ens vulguin col·locar, estarem servint al poble", ha garantit, i ha assegurat que treballarà fins a l'extenuació per no decebre confiances i amb una voluntat de suma que es convertirà en multiplicació.