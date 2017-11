Rajoy vol que les empreses tornin a Catalunya per recuperar la normalitat

Rajoy i Albiol a la presentació de la candidatura del PP





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha demanat que tornin les empreses que estaven instal·lades a Catalunya i que van traslladar la seva seu social pel procés independentista, i ha cridat els espanyols a comprar productes catalans i que "no deixin de fer-ho mai".





En l'acte de presentació aquest diumenge a Barcelona de la candidatura del PP per a les eleccions del 21-D, ha lamentat que l'independentisme hagi "desencadenat la inseguretat i la incertesa" a Catalunya, el que creu que ha provocat la marxa de més de 2.000 empreses i entitats financeres.





Ha lamentat que l'economia catalana estigui notant les conseqüències de les decisions dels dirigents independentistes, pel que veu "urgent obrir una nova etapa perquè els catalans no hagin de pagar la factura després d'haver patit la fractura i perquè tot torni a la normalitat".





Segons Rajoy, l'impacte negatiu sobre l'economia és un dels majors "estralls del separatisme", però gràcies a la intervenció del Govern central ia la celebració de les eleccions autonòmiques del 21-D es podrà obrir una nova etapa de tranquil·litat i confiança.





"Cal fer-ho com més aviat millor per relaxar l'actual tensió social i el deteriorament econòmic" a causa de la incertesa i la inseguretat que genera l'independentisme, ha considerat.





Segons ha explicat, el full de ruta del Govern cessat "ha desencadenat la caiguda de les vendes i de l'activitat turística", però el Govern central seguirà treballant per revertir aquesta situació i aconseguir que projectes com l'Agència Europea del Medicament s'estableixin a Catalunya .





També perquè "fires i congressos no deixin Barcelona" i per combatre el que Rajoy ha qualificat com una de les majors mentides independentistes: que els bancs i les empreses estarien encantats d'una Catalunya independent.





Rajoy ha volgut deixar clar que vol el millor per a Catalunya i la seva economia, i que el Govern espanyol seguirà treballant molt per aconseguir que es recuperi i que torni a generar confiança en el sector.





EL CREIXEMENT ECONÒMIC dispararà EL CREIXEMENT D'OCUPACIÓ





El líder de l'Executiu ha afirmat que Espanya porta quatre anys creixent gràcies al Govern del PP i que en els últims anys s'està creixent per sobre del 3%: la previsió per a l'any que ve és del 2,3%, "però si la normalitat es produeix després del 21 de desembre, el 2,3% es convertirà de nou en el 3%".





També es dispararà el creixement d'ocupació, ja que "la recuperació de la legalitat i la normalitat va servir per reactivar la recuperació: tornarem a crear utilitzant el 2015, 2016 i 2017 més de 500.000 llocs de treball també el 2018".





"Catalunya ha estat un dels motors de la recuperació de l'ocupació però la inestabilitat està frenant la capacitat" de crear treball, el que es demostra en les dades més recents del sector, ha lamentat Rajoy.

I ha reivindicat que tots estan obligats "a treballar perquè el 21-D posi fi a l'esquinçament, com fins ara, amb serenitat, prudència i per recuperar la convivència tranquil·la" entre catalans.





RECUPERAR LA CATALUNYA TRANQUIL I PRÒSPERA





També ha cridat a "enfortir vincles i llimar diferències per viure junts en una Catalunya tranquil·la i pròspera, motor d'una Espanya oberta i puixant en una Europa que és de tots".





"Hem de recuperar la Catalunya assenyada, pactista, emprenedora i dinàmica, acollidora i oberta, segura i fiable, respectuosa i respectada", així com recuperar el cabal d'afectes creuats i un projecte comú que consolidi una Espanya plural i diversa.





A més, Rajoy ha volgut aprofundir en la tranquil·litat que han de tenir els catalans: "Ningú us farà fora ni d'Espanya ni d'Europa. Els separatistes no aconseguiran trencar els llaços que ens uneixen".