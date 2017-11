La CUP es presentarà en solitari amb una "candidatura rupturista, independentista i d'esquerres"

L'Assemblea de la CUP reunida aquest diumenge a Granollers





L'Assemblea de la CUP ha decidit aquest diumenge amb el 91,63% dels vots presentar-se a les eleccions "il·legítimes" del 21-D a la votació que ha realitzat en el conclave a Granollers (Barcelona) en què han participat 1.207 militants i membres de la Crida Constituent (el paraigua que engloba les plataformes afins a la formació) i també ha acordat que concorrerà en solitari.





Segons han explicat fonts de la CUP a Europa Press, els militants han votat en una sola papereta totes les opcions dividides en dos blocs: el primer responent 'sí' o 'no' a la pregunta 'Estàs a favor de presentar una candidatura a les eleccions del 21 de desembre? ' i el segon amb els altres tres escenaris.





El segon bloc que s'ha votat incloïa les tres propostes que es tenien en compte 'en el cas que la resposta anterior sigui majoritàriament afirmativa, independentment de l'opció escollida en la pregunta anterior', segons la papereta de votació a la qual ha tingut accés Europa Press.





És a dir, els militants podien votar 'no' a presentar-se a les eleccions, però escollir una de les tres propostes en cas que la majoria decidís si concórrer als comicis.





Un 91,63% ha votat 'sí' a presentar-se, el 7,83% ha votat 'no' i s'han registrat un 0,36% de vots blancs i un 0,18% vots nuls.





TRES OPCIONS





La primera d'aquestes opcions proposava que la CUP-CC apostava per 'una llista ciutadana de país, sense polítics destinada a guanyar en vots i escons, ja no formar Govern i provocar eleccions constituents al cap de tres mesos', que ha estat rebutjada perquè només ha rebut un 12,59% dels sufragis.





En aquest escenari es plantejava que la CUP no es presentaria com a tal i que, només en cas de no aconseguir l'acord per construir aquesta llista, els 'cupaires' s'obririen a 'un acord polític el més ampli possible però que parteixi de la defensa de la independència, de la República i de la justícia ', és a dir, a concórrer en solitari.





La segona opció, que ha rebut un 21,72% dels vots i que també ha estat rebutjada, plantejava una aposta per participar a 'una coalició o llista el més àmplia possible que defensés la república, amnistia, i llibertat per als presos polítics d'acord amb la proposta política del punt 11.5 de la ponència base '--que és el que proposava una llista amb partits i actors d'esquerres--.





Finalment, el tercer escenari, que és el que s'ha imposat amb un 64,05% dels suports, planteja que la CUP 'lideri una candidatura el més àmplia possible, clarament rupturista, independentista i d'esquerres'; és a dir presentar-se en solitari com CUP-CC.





LA LLISTA ELECTORAL





Estava previst que si en aquesta ronda una de les tres opcions aconseguia més del 50% dels vots, els 'cupaires' la donarien per bona i aquesta seria la fórmula amb la qual aniran als comicis del 21 de desembre.





Si per contra cap aconseguia la majoria dels vots, la qual aconseguia menys respatllers dequeia i llavors s'havia de tornar a fer un debat i una segona votació amb les dues opcions que haguessin optingut més suports en la primera volta, cosa que ha quedat descartat en haver aconseguit el 64,05% l'opció més votada.





A més, en la votació de les opcions un 1,28% de la militància ha votat en blanc mentre que un 0,36% dels assemblearis han optat pel vot nul.





Ara, correspon a les assemblees territorials presentar als candidats que compondran a la llista electoral de la CUP-CC i fonts de la formació han explicat a Europa Press que molts dels que componien l'equip de diputats en la legislatura no repetiran.